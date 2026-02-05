Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đợt gió mùa đông bắc cuối tuần mạnh thế nào?

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiệt độ thấp nhất khu vực đồng bằng Bắc bộ có thể từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 3 độ. Dự báo Chủ Nhật (8/2) là thời gian rét nhất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng thứ Bảy (ngày 7/2), không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, khoảng tối và đêm 7/2 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lần này, từ đêm 7/2 đến đêm 9/2, miền Bắc sẽ có rét đậm diện rộng, vùng núi có nơi rét hại, trong đó ngày 8/2 là thời gian rét nhất. Từ ngày 8/2, khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng đồng bằng cũng chỉ từ 16-18 độ, vùng núi dưới 15 độ.

Cùng với nền nhiệt giảm sâu, miền Bắc, Bắc Trung Bộ còn có mưa rào rải rác trong khoảng thời từ đêm 6/2 đến sáng sớm 9/2, làm tăng thêm cảm giác giá buốt, riêng vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Thủ đô Hà Nội từ đêm mai (6/2) đến đêm 8/2 dự báo có mưa, mưa rào, từ đêm 7-9/2 trời rét đậm. Trong đó ngày 7/2, nhiệt độ dao động từ 19-23 độ, ngày 8/2 từ 13-15 độ, ngày 9/2 từ 12-17 độ.

mua-ret-1004.jpg
Miền Bắc sẽ đón mưa rét vào cuối tuần (7-8/2).

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 7/2 đến ngày 9/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ ngày 7/2, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, từ đêm 7/2 mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3m.

Từ chiều 7/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ đêm 7/2, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Từ ngày 8/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Dự báo sau đợt rét này, miền Bắc liên tục đón không khí lạnh bổ sung. Các đợt không khí lạnh này có tính chất lệch đông, gây ra hình thái thời tiết nhiều mây, sương mù, mưa nhỏ và mưa phùn ở miền Bắc.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục