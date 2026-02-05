Đợt gió mùa đông bắc cuối tuần mạnh thế nào?

TPO - Nhiệt độ thấp nhất khu vực đồng bằng Bắc bộ có thể từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 3 độ. Dự báo Chủ Nhật (8/2) là thời gian rét nhất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng thứ Bảy (ngày 7/2), không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, khoảng tối và đêm 7/2 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lần này, từ đêm 7/2 đến đêm 9/2, miền Bắc sẽ có rét đậm diện rộng, vùng núi có nơi rét hại, trong đó ngày 8/2 là thời gian rét nhất. Từ ngày 8/2, khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng đồng bằng cũng chỉ từ 16-18 độ, vùng núi dưới 15 độ.

Cùng với nền nhiệt giảm sâu, miền Bắc, Bắc Trung Bộ còn có mưa rào rải rác trong khoảng thời từ đêm 6/2 đến sáng sớm 9/2, làm tăng thêm cảm giác giá buốt, riêng vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Thủ đô Hà Nội từ đêm mai (6/2) đến đêm 8/2 dự báo có mưa, mưa rào, từ đêm 7-9/2 trời rét đậm. Trong đó ngày 7/2, nhiệt độ dao động từ 19-23 độ, ngày 8/2 từ 13-15 độ, ngày 9/2 từ 12-17 độ.

Miền Bắc sẽ đón mưa rét vào cuối tuần (7-8/2).

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 7/2 đến ngày 9/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ ngày 7/2, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, từ đêm 7/2 mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3m.

Từ chiều 7/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ đêm 7/2, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Từ ngày 8/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Dự báo sau đợt rét này, miền Bắc liên tục đón không khí lạnh bổ sung. Các đợt không khí lạnh này có tính chất lệch đông, gây ra hình thái thời tiết nhiều mây, sương mù, mưa nhỏ và mưa phùn ở miền Bắc.