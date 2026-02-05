Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hà Nội: Biển quảng cáo cháy ngùn ngụt ở nhà dân trên đường Trần Cung

Thanh Hà
TPO - Chiều 5/2, khu vực biển quảng cáo nằm trên tầng 3 nhà dân ở đường Trần Cung (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều người hoảng hốt.

chay-2-1159.jpg
Hình ảnh vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 cùng ngày tại khu vực lắp biển quảng cáo ở tầng 3 nhà dân tại số 112 đường Trần Cung.

Không lâu sau đó, ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến người dân hoảng hốt.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11, Công an TP Hà Nội nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau khoảng 15 phút lực lượng chức năng triển khai dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thông tin sơ bộ cho biết, diện tích cháy khoảng 2m2, vụ cháy không có người bị nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thanh Hà
