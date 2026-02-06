Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Công an bác thông tin 'thêm 3 chiến sĩ CSGT hy sinh trên cao tốc'

Thanh Hà
TPO - Công an TP Hà Nội cho biết, gần đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin kèm hình ảnh về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 cán bộ Cảnh sát giao thông hy sinh. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định đây là thông tin sai sự thật, xuyên tạc một vụ việc đã xảy ra từ nhiều năm trước.

tai-nan.jpg
Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng.

Qua rà soát trên không gian mạng, Công an TP Hà Nội phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải bài viết với nội dung “Tin buồn: Lại thêm 3 chiến sĩ CSGT hy sinh vì tai nạn trên cao tốc”.

Các bài viết này mô tả chi tiết tên tuổi, cấp bậc của các cán bộ, nguyên nhân vụ tai nạn và đính kèm hình ảnh hiện trường xe chuyên dụng bị hư hỏng nặng, tạo cảm giác sự việc vừa mới xảy ra.

Tuy nhiên, thông tin nêu trên là hoàn toàn thất thiệt. Hình ảnh và nội dung được sử dụng thực chất liên quan đến một vụ tai nạn giao thông xảy ra từ tháng 5/2014 trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Vụ việc này đã được các cơ quan chức năng và báo chí chính thống đưa tin đầy đủ tại thời điểm xảy ra.

Theo Công an TP Hà Nội, việc cố tình “đào lại” thông tin cũ, thay đổi mốc thời gian và khẳng định sự việc vừa xảy ra vào dịp đầu năm 2026 là hành vi câu view, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự và gây hoang mang trong dư luận.

Công an TP Hà Nội đang tiến hành xác minh, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi tiếp cận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Việc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về an ninh mạng.

Người dân nên theo dõi, cập nhật thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và cổng thông tin điện tử của cơ quan chức năng để bảo đảm tính chính xác, khách quan.

Thanh Hà
#Thông tin sai lệch về tai nạn giao thông #Vụ việc giả mạo gây hoang mang dư luận #Chống tin giả và xuyên tạc trên mạng xã hội #Tác động của tin giả đến an ninh trật tự #Cảnh giác và kiểm chứng thông tin mạng xã hội #Hình ảnh và nội dung cũ bị lợi dụng để xuyên tạc #Pháp luật xử lý hành vi lan truyền tin sai sự thật

