Giới thiệu ông Nguyễn Văn Dũng bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

TPO - Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TPHCM đã trình bày tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

Sáng 6/2, tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng để thực hiện công tác cán bộ.

Tiếp đó, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TPHCM đã trình bày tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM được giới thiệu để bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Nguyễn Văn Dũng được HĐND TPHCM bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 từ tháng 11/2023. Ông Dũng cũng đã có thời gian làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1972, quê quán xã Vĩnh Lộc, TPHCM. Ông có trình độ Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Dũng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2006, Huy chương “Vì thế hệ trẻ” năm 2001, Huy hiệu TPHCM năm 2005.