Lắp bảng led có dòng chữ xúc phạm lực lượng Công an, tài xế ô tô nói gì?

Hình ảnh bảng led phía sau ô tô.

Thông qua nắm tình hình trên trang mạng xã hội Facebook và thông tin người dân phản ánh tới số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT về hình ảnh xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi (số loại Xpander, màu trắng) gắn biển số 34A-837.XX phía sau gắn bảng led có dòng chữ thô tục, xúc phạm lực lượng Công an nhân dân, Cục CSGT đã giao Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng xác minh, làm rõ.

Qua công tác xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng CSGT đã phối hợp với Công an phường Thành Đông, Công an TP Hải Phòng đã mời chủ xe là Công ty TNHH K.V.N (địa chỉ phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng) do anh N.V.T (SN 1988, trú tại TP Hải Phòng) làm Giám đốc và anh N.T.H.H (SN 1983, trú tại TP Hải Phòng) là người được giao xe trong thời gian được phản ánh đến trụ sở làm việc.

Qua làm việc được biết, sự việc phản ánh trên clip là đúng. Vào 17h20 ngày 4/2, xe ô tô biển số 34A-837.XX đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, tại bảng led phía sau xe xuất hiện dòng chữ xúc phạm lực lượng Công an.

Tiến hành làm rõ, lái xe N.T.H.H thừa nhận vào thời điểm này đã được người đi đường nhắc nhở phía đằng sau xe có dòng chữ phản cảm nên đã dừng xe để kiểm tra và điện thoại thông báo cho anh T. Sau đó, anh T. đã yêu cầu lái xe rút ngay nguồn điện cấp vào bảng led.

Anh H. khẳng định, không biết rõ các điều cần lưu ý về việc sử dụng bảng đèn led gắn bên trong xe ô tô nên anh đã không cài đặt mật khẩu riêng cho bảng đèn led. Do vậy bất cứ ai tiếp xúc gần (trong phạm vi hiệu lực của thiết bị bluetooth, khoảng dưới 20m) đều có thể sử dụng phần mềm iPixel Color để cài đặt, thay đổi nội dung hiển thị của bảng đèn led.

Vào sáng ngày 5/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã làm việc với anh H. và đã tiến hành thu giữ bảng đèn led gắn trên xe biển số 34A-837.XX cùng một số thiết bị phụ trợ để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.