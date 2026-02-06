TPHCM đặt tên đường mang tên cố nhà báo Phạm Khắc

TPO - Tuyến đường Phạm Khắc dài khoảng 300m, lộ giới 10m thuộc phường Sài Gòn. Tuyến đường có điểm đầu là số 12 đường Nguyễn Thị Minh Khai, điểm cuối là số 5 đường Nguyễn Đình Chiểu. Đặc biệt, tuyến đường nằm đối diện trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM - nơi cố nhà báo Phạm Khắc đã có hơn 30 năm gắn bó và cống hiến.

Sáng 6/2, UBND phường Sài Gòn (TPHCM) tổ chức công bố quyết định đặt tên đường Phạm Khắc cho tuyến đường nối liền hai trục lộ huyết mạch Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Đình Chiểu. Việc làm nhằm tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của NSND, Anh hùng Lao động Phạm Khắc (1939-2007) - người con ưu tú của điện ảnh và truyền hình Việt Nam.

Lãnh đạo các sở, ngành thành phố và đại diện gia đình NSND Phạm Khắc thực hiện nghi thức công bố tuyến đường mang tên cố nhà báo Phạm Khắc.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhìn nhận: Đây không chỉ là một tuyến đường giao thông mà còn là một không gian giáo dục, văn hóa, lịch sử, báo chí cách mạng cho các thế hệ đi sau. Hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ có được nhiều tấm gương nhà báo, trí thức, văn nghệ sĩ cũng sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn và đặt tên đường, phố ở trên địa bàn của thành phố.

Giám đốc Đài Phát thanh và truyền hình TPHCM Cao Anh Minh cảm thấy tự hào khi NSND Phạm Khắc - Nguyên Giám đốc Đài truyền hình TPHCM được đặt tên đường liên thông, nối dài giữa Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM và đài truyền hình TPHCM trước đây, nay là Đài Phát thanh và truyền hình TPHCM. "Việc lấy tên đường đặt tên của nghệ sĩ nhân dân Phạm Khắc gần sát trụ sở của Đài phát thanh và truyền hình TPHCM không chỉ là sự ghi nhận của Đảng bộ và nhân dân thành phố đối với những đóng góp to lớn của ông mà đây cũng là niềm tự hào của tập thể HTV dành cho một vị nguyên lãnh đạo Đài, một nhân cách lớn và một người anh cả của ngành phát thanh truyền hình".

Không giấu được sự xúc động, Anh hùng lao động, Họa sĩ Đặng Ái Việt - phu nhân cố nhà báo Phạm Khắc cảm ơn lãnh đạo phường Sài Gòn đã tổ chức buổi lễ long trọng đưa tên đường Phạm Khắc vào một trong những cung đường của TPHCM.

Giữa nhịp sống sôi động của đô thị trung tâm, con đường mang tên Phạm Khắc như nhắc nhớ, kể câu chuyện về một đời cống hiến – để mỗi bước chân đi qua hôm nay thêm trân trọng những giá trị được gìn giữ từ quá khứ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tại biển tên đường Phạm Khắc.

Nhà báo Phạm Khắc là một trong 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM (1975-2025) được TPHCM tôn vinh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau những cống hiến to lớn cho điện ảnh và truyền hình nước nhà, ông Phạm Khắc được trao tặng danh hiệu NSƯT năm 1984, NSND năm 1997 và Anh hùng Lao động năm 2000. Năm 2007, ông qua đời tại TPHCM.

Con đường nằm ở trung tâm thành phố sẽ trở thành một "địa chỉ đỏ" nhắc nhớ về một người nghệ sĩ - chiến sĩ đã dùng ống kính làm vũ khí, dùng đam mê làm nhịp cầu kết nối văn hóa, góp phần làm giàu thêm kho tàng di sản của TPHCM.