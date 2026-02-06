Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TPHCM đặt tên đường mang tên cố nhà báo Phạm Khắc

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tuyến đường Phạm Khắc dài khoảng 300m, lộ giới 10m thuộc phường Sài Gòn. Tuyến đường có điểm đầu là số 12 đường Nguyễn Thị Minh Khai, điểm cuối là số 5 đường Nguyễn Đình Chiểu. Đặc biệt, tuyến đường nằm đối diện trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM - nơi cố nhà báo Phạm Khắc đã có hơn 30 năm gắn bó và cống hiến.

Sáng 6/2, UBND phường Sài Gòn (TPHCM) tổ chức công bố quyết định đặt tên đường Phạm Khắc cho tuyến đường nối liền hai trục lộ huyết mạch Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Đình Chiểu. Việc làm nhằm tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của NSND, Anh hùng Lao động Phạm Khắc (1939-2007) - người con ưu tú của điện ảnh và truyền hình Việt Nam.

Tuyến đường Phạm Khắc dài khoảng 300m, lộ giới 10m thuộc phường Sài Gòn. Tuyến đường có điểm đầu là số 12 đường Nguyễn Thị Minh Khai, điểm cuối là số 5 đường Nguyễn Đình Chiểu. Đặc biệt, tuyến đường nằm đối diện trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM - nơi cố nhà báo Phạm Khắc đã có hơn 30 năm gắn bó và cống hiến.

picture1.png
Lãnh đạo các sở, ngành thành phố và đại diện gia đình NSND Phạm Khắc thực hiện nghi thức công bố tuyến đường mang tên cố nhà báo Phạm Khắc.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhìn nhận: Đây không chỉ là một tuyến đường giao thông mà còn là một không gian giáo dục, văn hóa, lịch sử, báo chí cách mạng cho các thế hệ đi sau. Hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ có được nhiều tấm gương nhà báo, trí thức, văn nghệ sĩ cũng sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn và đặt tên đường, phố ở trên địa bàn của thành phố.

Giám đốc Đài Phát thanh và truyền hình TPHCM Cao Anh Minh cảm thấy tự hào khi NSND Phạm Khắc - Nguyên Giám đốc Đài truyền hình TPHCM được đặt tên đường liên thông, nối dài giữa Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM và đài truyền hình TPHCM trước đây, nay là Đài Phát thanh và truyền hình TPHCM. "Việc lấy tên đường đặt tên của nghệ sĩ nhân dân Phạm Khắc gần sát trụ sở của Đài phát thanh và truyền hình TPHCM không chỉ là sự ghi nhận của Đảng bộ và nhân dân thành phố đối với những đóng góp to lớn của ông mà đây cũng là niềm tự hào của tập thể HTV dành cho một vị nguyên lãnh đạo Đài, một nhân cách lớn và một người anh cả của ngành phát thanh truyền hình".
Không giấu được sự xúc động, Anh hùng lao động, Họa sĩ Đặng Ái Việt - phu nhân cố nhà báo Phạm Khắc cảm ơn lãnh đạo phường Sài Gòn đã tổ chức buổi lễ long trọng đưa tên đường Phạm Khắc vào một trong những cung đường của TPHCM.

Giữa nhịp sống sôi động của đô thị trung tâm, con đường mang tên Phạm Khắc như nhắc nhớ, kể câu chuyện về một đời cống hiến – để mỗi bước chân đi qua hôm nay thêm trân trọng những giá trị được gìn giữ từ quá khứ.

picture2.png
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tại biển tên đường Phạm Khắc.

Nhà báo Phạm Khắc là một trong 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM (1975-2025) được TPHCM tôn vinh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau những cống hiến to lớn cho điện ảnh và truyền hình nước nhà, ông Phạm Khắc được trao tặng danh hiệu NSƯT năm 1984, NSND năm 1997 và Anh hùng Lao động năm 2000. Năm 2007, ông qua đời tại TPHCM.

Con đường nằm ở trung tâm thành phố sẽ trở thành một "địa chỉ đỏ" nhắc nhớ về một người nghệ sĩ - chiến sĩ đã dùng ống kính làm vũ khí, dùng đam mê làm nhịp cầu kết nối văn hóa, góp phần làm giàu thêm kho tàng di sản của TPHCM.

Ngô Tùng
#nhà báo Phạm Khắc #công bố tên đường #NSND #Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục