Xã hội

Google News

Sáu văn nghệ sỹ được đặt tên đường tại tỉnh Điện Biên

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 25/9, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố, gắn biển tên một số tuyến đường trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương.

Buổi lễ còn có sự tham gia của gia đình 6 cố văn nghệ sĩ: Hữu Mai, Lê Huy Toàn, Nguyễn Thành, Nguyễn Bích, Dương Hướng Minh, Mai Văn Hiến.

10093.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Hiền.

Theo Nghị quyết số 255/NQ-HĐND ngày 13/8, toàn phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh có 15 tuyến đường được đặt tên (13 tuyến thuộc phường Điện Biên Phủ, 2 tuyến thuộc phường Mường Thanh). Các tuyến đường mang tên danh nhân, văn nghệ sĩ, anh hùng liệt sĩ đã có nhiều đóng góp cho đất nước, nhiều người trực tiếp tham gia kháng chiến và để lại những tác phẩm, công trình gắn liền với Chiến dịch Điện Biên Phủ. Các danh nhân, liệt sĩ được tôn vinh đặt tên đường gồm: Phạm Văn Cường, Nguyễn Thành, Nguyễn Quang Sáng, Vũ Ngọc Phan, Trần Huy Liệu, Hữu Mai, Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Nam Cao, Nguyễn Bích, Lê Huy Toàn, Ngô Mạnh Lân, Nguyễn Sáng, Mai Văn Hiến, Dương Hướng Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường nhấn mạnh: việc đặt tên đường tại trung tâm Chiến trường Điện Biên Phủ xưa vừa thể hiện sự tri ân, tôn vinh danh nhân, liệt sĩ, vừa có ý nghĩa giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đồng thời phục vụ công tác quản lý đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự.

Nhân dịp này, các gia đình danh nhân đã trao tặng nhiều hiện vật quý cho địa phương. Gia đình nhà văn Hữu Mai tặng sách cho Thư viện tỉnh; gia đình họa sĩ Lê Huy Toàn tặng bộ tem về Chiến dịch Điện Biên Phủ cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ; gia đình nhạc sĩ Nguyễn Thành tặng bản nhạc về Tây Bắc, Điện Biên cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10089.jpg
Gia đình họa sĩ Lê Huy Toàn trao tặng bộ tem về Chiến dịch Điện Biên Phủ cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Nguyễn Hiền.

Đại diện các gia đình, nhà thơ Hữu Việt, con trai nhà văn Hữu Mai xúc động chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi cha, mẹ mình vừa cầm bút, cầm đàn vừa cầm súng, góp phần vào Chiến dịch Điện Biên Phủ. Hôm nay, các ông đã trở lại Điện Biên Phủ theo một cách đặc biệt và sẽ sống mãi cùng nơi này”.

Ngay sau lễ công bố, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng đại diện các gia đình đã thực hiện nghi thức kéo băng gắn biển tên các tuyến đường mang tên Hữu Mai, Lê Huy Toàn, Nguyễn Bích, Dương Hướng Minh, Mai Văn Hiến, Nguyễn Thành.

10092.jpg
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên và đại diện gia đình nhà văn Hữu Mai thực hiện nghi thức kéo băng gắn biển tên. Ảnh: Nguyễn Hiền.
Thành Đạt
