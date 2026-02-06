Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Người dân phát hiện cán bộ CSGT biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu có thể phản ánh ngay qua các số điện thoại sau

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - "Trong quá trình xử lý vi phạm, nếu phát hiện các trường hợp cán bộ, chiến sĩ CSGT có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu người dân có thể phản ánh qua các kênh tiếp nhận thông tin", theo Cục CSGT.

xe-tai-kiem-tra.jpg
Lực lượng CSGT kiểm tra xe tải.

Theo Cục CSGT, qua thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhận thấy còn rất nhiều hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông mỗi ngày (2.700 đến 5.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 700 đến 1.000 trường hợp xe vận tải vi phạm...).

Nhiều chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải bất chấp quy định của pháp luật để chở quá tải, cơi nới thành thùng xe, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, cũng như các quy tắc tham gia giao thông.

Đơn cử, trong năm 2025, số vụ TNGT liên quan đến xe ô tô tải (xe tải, xe đầu kéo, tải ben…) chiếm 26% so với tổng số vụ TNGT, 32,8% so với tổng số người chết; 21,3% so với tổng số người bị thương. Trung bình, cứ 10 vụ TNGT xảy ra thì có gần 3 vụ liên quan xe tải, làm 3 người chết, 2 người bị thương. Đây là con số báo động cần phải ngăn chặn kịp thời.

Do đó, Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ trong toàn quốc việc kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào xử lý vi phạm nồng độ cồn, phương tiện vận tải hàng hoá, hành khách, các hành vi càn quấy trên đường (như chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, “bốc đầu”…).

so-dien-thoai.jpg
Danh sách số điện thoại lãnh đạo Cục CSGT và Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành.

Theo Cục CSGT, việc xử lý sẽ không chùng xuống (liên tục là cao điểm, để biến cao điểm là bình thường hàng ngày) đến khi người tham gia giao thông, nhất là lái xe kinh doanh vận tải phải có được thói quen tốt chấp hành pháp luật, tuân thủ các quy tắc giao thông.

"Trong quá trình xử lý vi phạm, nếu phát hiện các trường hợp cán bộ chiến sĩ CSGT có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu người dân có thể phản ánh qua các kênh tiếp nhận thông tin như: Số điện thoại đường dây nóng của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT hoặc Trưởng phòng CSGT Công an các tỉnh thành phố; Fanpage Facebook Cục CSGT; App VNeTraffic" - Cục CSGT cho biết.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cục CSGT xác minh xử lý nghiêm, nếu đúng như phản ánh sẽ điều chuyển cán bộ khỏi lực lượng CSGT và tiến hành xử lý theo quy định về xử lý kỷ luật cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, Cục CSGT đã đề nghị xem xét xử lý kỷ luật và điều chuyển khỏi lực lượng CSGT 39 cán bộ chiến sĩ thuộc Cục và Phòng CSGT Công an các địa phương do vi phạm quy trình công tác, trong đó thực hiện kỷ luật với 9 cán bộ, điều chuyển khỏi lực lượng CSGT 18 cán bộ, đề nghị xem xét xử lý với 12 cán bộ.

Thanh Hà
