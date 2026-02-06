Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

34 lãnh đạo chủ chốt ở địa phương sẽ làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội

Luân Dũng - Như Ý
TPO - Theo cơ cấu, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người, trong đó, số đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 người và số lượng đại biểu ở địa phương là 283 người.

Sáng 6/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự Hội nghị có 1.022 đại biểu, trong đó có hơn 239 đại biểu ở điểm cầu Trung ương tại Hà Nội và 783 đại biểu ở 33 điểm cầu các địa phương.

62bc.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Trong bối cảnh công tác tuyên truyền đặt ra nhiều yêu cầu mới, bà Thanh lưu ý công tác tuyên truyền phải được chuẩn bị sớm, triển khai bài bản, thống nhất về nội dung, linh hoạt về phương thức và chủ động trong định hướng dư luận cũng như đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái.

Bà cho biết thêm, sau hội nghị hiệp thương lần 2, các địa phương đã kịp thời lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với các nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà Thanh cũng lưu ý về việc tăng cường tuyên truyền quyền và nghĩa vụ của công dân, khơi dậy tinh thần không khí phấn khởi, tin tưởng, khuyến khích cử tri tích cực tham gia bầu cử, bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu cao...

217 đại biểu ở các cơ quan Trung ương

Thông tin về cuộc bầu cử, ông Nguyễn Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Ủy ban Công tác đại biểu cho biết, theo cơ cấu, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 người (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 người (56,6%).

62bc2.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Với 283 đại biểu địa phương, có 179 đại biểu, gồm các trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và đại biểu khối MTTQ. Đặc biệt, mỗi tỉnh sẽ có một lãnh đạo chủ chốt làm trưởng đoàn (bí thư/phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy). Tại 34 địa phương sẽ có tổng số 55 phó trưởng đoàn, vì có địa phương sau sáp nhập sẽ có 2-3 phó trưởng đoàn. 104 đại biểu địa phương còn lại là cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu.

Ông Long nhấn mạnh, tới đây, chỉ cần mở ứng dụng VNeID, cử tri sẽ xem được toàn bộ thông tin của ứng cử viên nơi mình sinh sống mà không phải đi tìm xem như trước đây. Việc cập nhật dữ liệu bầu cử, dự kiến được cập nhật 2 tiếng/lần.

Ưu tiên đại biểu trẻ

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai cho biết, điểm đổi mới quan trọng lần này là rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; ấn định ngày bầu cử vào ngày 15/3 - sớm hơn khoảng 2 tháng so với các cuộc bầu cử trước; rút ngắn thời gian từ khi kết thúc nộp hồ sơ ứng cử đến ngày bầu cử từ 70 còn 42 ngày.

Đặc biệt, điểm mới quan trọng là lần đầu tiên có cơ chế cho phép Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ động điều chỉnh thời gian và hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử khi phát sinh tình huống thực tế, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tổ chức bầu cử.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hợp lý số đại biểu công tác tại các cơ quan đảng, lực lượng vũ trang, MTTQ và tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách; ưu tiên hợp lý đại biểu trẻ, nhà tri thức, nhà khoa học…

Luân Dũng - Như Ý
