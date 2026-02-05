Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Lâm Đồng, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đề nghị tỉnh coi công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không để bất kỳ khâu nào bị chậm, bị sót hoặc bị động.

Ngày 5/2, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, làm Trưởng đoàn đã làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Lâm Đồng.

Báo cáo với đoàn công tác, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn thành việc thành lập 124 Ủy ban bầu cử cấp xã, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần theo quy định. Đồng thời, tỉnh đã thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 38 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh.

img-7469.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác chuẩn bị bầu cử.

Theo đó, toàn tỉnh Lâm Đồng được chia thành 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, dự kiến bầu 17 đại biểu; 38 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh, bầu 85 đại biểu. Ở cấp xã, Lâm Đồng thành lập 1.004 đơn vị bầu cử HĐND, bầu 2.949 đại biểu. Toàn tỉnh có 2.301 khu vực bỏ phiếu và các tổ bầu cử tương ứng.

Về kinh phí, tỉnh đã bố trí hơn 70 tỷ đồng phục vụ công tác bầu cử; hoàn tất việc cấp phát con dấu, hòm phiếu, tài liệu nghiệp vụ, tổ chức tập huấn, bảo đảm triển khai đồng bộ, đúng quy định trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp đang vận hành.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Bầu cử của tỉnh Lâm Đồng. Theo Phó Chủ tịch nước, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử của Lâm Đồng được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc.

img-7468.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, bối cảnh kỳ bầu cử diễn ra khi chính quyền địa phương hai cấp vừa đi vào vận hành, bộ máy đang được sắp xếp, tinh gọn, khối lượng công việc rất lớn. "Tỉnh cần tập trung cao độ, coi bầu cử là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không để bất kỳ khâu nào bị chậm, bị sót hoặc bị động", Phó Chủ tịch nước yêu cầu.

Về công tác nhân sự, Phó Chủ tịch nước lưu ý phải bảo đảm “bầu đủ, bầu đúng”, bảo đảm chất lượng và cơ cấu hợp lý; chú trọng cơ cấu nữ, trẻ, đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài Đảng và đặc biệt quan tâm cơ cấu cán bộ khoa học - công nghệ, trí thức. “Trong bối cảnh mới, đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ, trí thức có vai trò rất quan trọng trong các cơ quan dân cử, góp phần thúc đẩy phát triển”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cùng với đó, công tác tổ chức phải thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định; những vấn đề phát sinh, chưa rõ phải kịp thời kiến nghị cấp trên xem xét, tháo gỡ.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị Lâm Đồng chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri nắm rõ quyền, nghĩa vụ; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng, góp phần để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thái Lâm
#công tác bầu cử #Lâm Đồng #Võ Thị Ánh Xuân #kiểm tra

