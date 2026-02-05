Bí thư Hà Nội nói về 'kiềng ba chân' làm nền tảng phát triển Thủ đô

Sáng 5/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội; đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, Viện trưởng viện nghiên cứu của Trung ương trên địa bàn thành phố nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Thái/Hànộimới.



Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia, văn nghệ sĩ đã nhiều năm tham gia, đồng hành và có những đóng góp hiệu quả cho quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô.

Ông Ngọc khẳng định, sự đồng hành trách nhiệm, tâm huyết của các nhà báo, đội ngũ trí thức, chuyên gia, văn nghệ sĩ là nguồn lực quan trọng, góp phần tạo nền tảng cho các quyết sách lớn của thành phố trong thời gian qua.

Đề cập đến định hướng phát triển Hà Nội trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, thành phố đã xác định rõ “kiềng ba chân” làm nền tảng phát triển, gồm: Thể chế, quy hoạch và mô hình phát triển Thủ đô.

Về thể chế, ông Ngọc cho biết, Bộ Chính trị đã có kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp làm việc với Hà Nội và trao cho thành phố cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, triệt để hơn. Theo đó, Hà Nội được chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm, nhằm tạo không gian phát triển cho Thủ đô theo định hướng hiện đại, văn minh, hạnh phúc, với tầm nhìn 100 năm. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ tiếp tục cụ thể hóa thể chế mới thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và sửa đổi Luật Thủ đô năm 2024.

Về vấn đề quy hoạch, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho hay, thành phố đã xác định 7 nhóm yêu cầu lớn. Đây là những yêu cầu, bài toán đã được đặt ra, trong đó nhấn mạnh cách tiếp cận quy hoạch đa tầng, đa lớp, đa trung tâm. Mục tiêu là khai thác tối đa tiềm năng của không gian ngầm, không gian tầng thấp, không gian vũ trụ; đồng thời hài hòa giữa việc gìn giữ bản sắc và phát huy các yếu tố hiện đại của Hà Nội trong quá trình phát triển.

Đối với mô hình phát triển, thành phố xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính. Để mô hình này vận hành hiệu quả, theo ông Ngọc, cần hội tụ đầy đủ ba điều kiện then chốt là pháp lý, hạ tầng và nguồn lực.

Trên cơ sở đó, ông Ngọc mong muốn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia trên từng lĩnh vực tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ cho thành phố. Những ý kiến gần gũi với thực tiễn, thiết thực và cụ thể của các đại biểu tại buổi gặp mặt sẽ được thành phố nghiên cứu, lồng ghép vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia đồng hành phát triển Thủ đô Hà Nội một cách hiệu quả, thiết thực.