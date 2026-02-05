Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà Tết công nhân, người lao động Tây Ninh

TPO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà đoàn viên, người lao động tại tỉnh Tây Ninh.

Ngày 5/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đến thăm, chúc Tết và trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Gain Lucky Việt Nam (phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh), nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã trao 100 suất quà Tết đến tận tay công nhân, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời đối với đời sống của người lao động trong dịp Tết cổ truyền.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính gửi lời chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe và bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực, đóng góp của lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết năm 2025, dưới sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Toàn bộ 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ hai khu vực Đông Nam Bộ và thứ 8 cả nước. Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng hai con số, hoạt động thương mại - dịch vụ sôi động, thu ngân sách và giải ngân đầu tư công đạt nhiều chuyển biến tích cực.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính (ảnh phải) cùng Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn trao tặng quà Tết cho công nhân, người lao động.

“Những kết quả quan trọng đó có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và các cấp công đoàn. Thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận và biểu dương tinh thần lao động sáng tạo, trách nhiệm và bền bỉ của anh chị em công nhân trong suốt thời gian qua”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh trong nhiều năm liền tổ chức hiệu quả các chương trình chăm lo Tết cho người lao động, đặc biệt là chương trình “Tết Sum vầy”, tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn xã hội. Riêng dịp Tết Bính Ngọ 2026, tỉnh đã triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực như hỗ trợ gần 52.000 suất quà Tết, tổ chức 45 chuyến xe đưa công nhân về quê, trao gần 2.000 vé xe cho người lao động khó khăn, tổ chức Chợ Tết Công đoàn tại các khu công nghiệp và thăm hỏi công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2026 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, trong bối cảnh đất nước mở ra không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ông đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Tây Ninh, trong đó có đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, phấn đấu xây dựng Tây Ninh trở thành trung tâm kết nối chiến lược giữa Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý các cấp công đoàn cần tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn đến các vấn đề thiết thân của người lao động như việc làm, tiền lương, pháp luật lao động, thực hiện dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Nhân dịp năm mới, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính gửi lời chúc Tết tới toàn thể đoàn viên, công nhân, người lao động và gia đình: “Chúc anh chị em công nhân lao động và gia đình đón Tết Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc; sau Tết sớm trở lại làm việc, hăng say lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước”.