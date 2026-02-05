Xôn xao clip chồng nữ trưởng thôn vác kiếm 'đại náo' cuộc họp chi bộ thôn

TPO - Bất chấp sự can ngăn của nhiều người, chồng một nữ trưởng thôn ở Đắk Lắk đã mang theo hung khí giống kiếm vào cuộc họp chi bộ để đe dọa và hành hung một đảng viên cao tuổi.

Chiều 5/2, lãnh đạo UBND xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, chính quyền địa phương đã giao Công an xã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ xô xát nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Chồng nữ trưởng thôn xách kiếm vào náo loạn cuộc họp chi bộ thôn. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, tối 4/2, Chi bộ thôn 28 tổ chức cuộc họp định kỳ. Trong quá trình thảo luận, do không thống nhất được một số nội dung, nữ trưởng thôn 28 đã bỏ ra về giữa chừng.

Sự việc trở nên căng thẳng khi ngay sau đó, chồng của nữ trưởng thôn này xuất hiện với một chiếc kiếm ngắn. Người đàn ông này đã dùng hung khí đe dọa những người đang có mặt. Đỉnh điểm, đối tượng còn xông vào hành hung, đánh tới tấp một người đàn ông lớn tuổi đang tham dự cuộc họp.

Đối tượng giơ kiếm đe dọa, chửi bới những người đang có mặt tại hội trường.

Dù được nhiều người có mặt tại hiện trường can ngăn, đối tượng vẫn tỏ thái độ hung hãn, liên tục chửi bới và thách thức. Trước tình huống phức tạp, người dân đã báo tin cho lực lượng chức năng.

Hiện Công an xã Krông Bông đã tiếp nhận hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành động quá khích trên.