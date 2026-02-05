Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Xôn xao clip chồng nữ trưởng thôn vác kiếm 'đại náo' cuộc họp chi bộ thôn

Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bất chấp sự can ngăn của nhiều người, chồng một nữ trưởng thôn ở Đắk Lắk đã mang theo hung khí giống kiếm vào cuộc họp chi bộ để đe dọa và hành hung một đảng viên cao tuổi.

Chiều 5/2, lãnh đạo UBND xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, chính quyền địa phương đã giao Công an xã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ xô xát nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

dhdhdhd.jpg
Chồng nữ trưởng thôn xách kiếm vào náo loạn cuộc họp chi bộ thôn. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, tối 4/2, Chi bộ thôn 28 tổ chức cuộc họp định kỳ. Trong quá trình thảo luận, do không thống nhất được một số nội dung, nữ trưởng thôn 28 đã bỏ ra về giữa chừng.

Sự việc trở nên căng thẳng khi ngay sau đó, chồng của nữ trưởng thôn này xuất hiện với một chiếc kiếm ngắn. Người đàn ông này đã dùng hung khí đe dọa những người đang có mặt. Đỉnh điểm, đối tượng còn xông vào hành hung, đánh tới tấp một người đàn ông lớn tuổi đang tham dự cuộc họp.

dao-kiem.jpg
Đối tượng giơ kiếm đe dọa, chửi bới những người đang có mặt tại hội trường.

Dù được nhiều người có mặt tại hiện trường can ngăn, đối tượng vẫn tỏ thái độ hung hãn, liên tục chửi bới và thách thức. Trước tình huống phức tạp, người dân đã báo tin cho lực lượng chức năng.

Hiện Công an xã Krông Bông đã tiếp nhận hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành động quá khích trên.

Hồ Nam
#Trưởng thôn #Đắk Lắk #công an #hành hung #dao #chi bộ #xã Krông Bông

Xem thêm

Cùng chuyên mục