Truy tố cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận hối lộ 4,5 tỷ đồng

Hoàng An
TPO - Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 4,5 tỷ đồng, để tác động cho doanh nghiệp trúng thầu, gây thiệt hại ngân sách.

Chủ doanh nghiệp thông thầu gây thiệt hại 251 tỷ đồng

Ngày 5/2, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân, cùng các đơn vị, địa phương có liên quan.

Trong đó, ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ; ông Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ; ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; ông Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban 2 và ông Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8, cùng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

screen-shot-2026-02-05-at-174717.png
Các bị can trong vụ án.

Riêng bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị truy tố 3 tội danh, gồm “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

17 bị can khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cáo trạng xác định, để Công ty Hoàng Dân và các liên danh được trúng thầu, bị can Dân đã thỏa thuận chi tiền cho ông Hoàng Văn Thắng và một số lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý xây dựng công trình nhằm tác động, chỉ đạo các Giám đốc Ban quản lý dự án.

Ngoài ra, ông Dân còn chi tiền để Giám đốc các Ban Quản lý xây dựng công trình, chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, giúp doanh nghiệp của mình có lợi thế trúng thầu.

Hành vi của Nguyễn Văn Dân đã giúp Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án tại hồ Krông Pách Thượng, hồ Bản Mồng, hồ Bản Lải và hồ Cách Tạng, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.

Cựu Thứ trưởng nhận hơn 4,5 tỷ đồng để "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp

Cáo trạng quy kết, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận 200.000 USD (tương đương khoảng 4,54 tỷ đồng) liên quan dự án hồ Bản Mồng (tỉnh Nghệ An).

Theo Viện Kiểm sát, hai người có quan hệ quen biết từ trước, cuối năm 2017, khi có thông tin về Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, bị can Dân đã đến gặp cựu Thứ trưởng Thắng, nhờ "tác động".

Ông Thắng đồng ý và trao đổi với Trần Tố Nghị, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân.

screen-shot-2026-02-05-at-174901.png
Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng.

Được ông Thắng "sắp xếp" cho buổi gặp với Trần Tố Nghị, ông Dân thỏa thuận sau khi trúng thầu sẽ chi 8% giá trị hợp đồng (gồm 5% cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT và Cục Quản lý xây dựng công trình, 3% cho lãnh đạo Ban 4). Ông Trần Tố Nghị đồng ý, hứa sẽ trao đổi trước với Nguyễn Hải Thanh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình kiêm Giám đốc Ban 4 và giới thiệu ông Dân đến gặp bị can Thanh.

Sau khi trúng thầu, khoảng tháng 3/2018, bị can Dân đến nhà riêng của Trần Tố Nghị, đưa 10 tỷ đồng. Sau tết Nguyên Đán năm 2018, ông Dân đến phòng làm việc của Hoàng Xuân Thịnh tại Ban 4, đưa 5 tỷ đồng để cảm ơn tập thể Ban 4.

Số tiền trên, bị can Thịnh báo cáo Nguyễn Hải Thanh và được ông Thanh chỉ đạo chia cho ông Thịnh 2,5 tỷ; ông Thanh cầm 1,25 tỷ đồng, còn lại chia cho các cá nhân của Ban 4 gồm Nguyễn Vinh Hoàng 300 triệu đồng, Dương Chí Thành 100 triệu đồng và 9 cá nhân khác hưởng 1,05 tỷ đồng.

Sau lần đưa tiền trên, ông Nguyễn Văn Dân còn thêm 2 lần đưa cho bị can Thanh số tiền 10 tỷ đồng. Đến năm 2022, ông Thanh gọi điện cho Dân và đưa trả lại Dân 5 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu ông Dân ký vào Giấy vay tiền, trả tiền do ông Thanh soạn sẵn sau đó ông Thanh cầm...

Hoàng An
