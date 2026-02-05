Công an thông tin về tiến độ điều tra vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

TPO - Liên quan đến vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long, Cơ quan điều tra cho biết qua một thời gian điều trị, đến ngày 31/12/2025, thương tích của tài xế xe tải trong vụ án là 81% và đang tiếp tục điều trị, nếu có giám định hết bệnh, cơ quan công an sẽ kết thúc vụ án trong 5 ngày làm việc.

Thông tin được Thượng tá Nguyễn Văn Chót - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay tại buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình, tiến độ giải quyết đối với vụ án “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức chiều 5/2.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 4/9/2024 tại Tỉnh lộ 901 qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ), giữa xe tải do Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi) điều khiển và xe đạp điện do nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) điều khiển, làm cháu Trân tử vong. Cơ quan tố tụng liên quan thời điểm đó đã không khởi tố vụ án, nên ngày 28/4/2025, bố của Trân là ông Nguyễn Vĩnh Phúc đã dùng súng bắn vào đầu Trung bị thương và tự sát. Từ đây, vụ tai nạn được lật lại điều tra.

Thượng tá Nguyễn Văn Chót cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, kết quả giám định hiện trường xác định xe ô tô tải của Trung lái lấn sang đường bên trái gần 0,5m, dẫn đến bánh xe chèn lên người làm nữ sinh Trân tử vong. Đây là nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Bảo Trung về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

“Qua điều trị một thời gian (sau khi bị ông Phúc bắn - PV), đến ngày 31/12/2025, thương tích của tài xế Trung được xác định là 81%. Trung đang tiếp tục điều trị, nếu có giám định hết bệnh, cơ quan công an sẽ kết thúc vụ án trong 5 ngày làm việc”, Thượng tá Chót cho hay.

Thượng tá Nguyễn Văn Chót - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin về vụ án.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân quá trình điều tra vụ án kéo dài là do tình trạng sức khỏe của tài xế Trung. Còn liên quan đến các cán bộ tham gia tố tụng điều tra, ra quyết định không khởi tố vụ án trước đó, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đang thụ lý.

Liên quan đến vụ việc các cán bộ tố tụng không khởi tố vụ án này và Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đang thụ lý, trước đó, hôm 6/1, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao có quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Cụ thể, ngày 13/11/2025, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, do thời hạn xác minh giải quyết nguồn tin đã hết, nhưng chưa nhận được tài liệu do Công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp theo yêu cầu của Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Sau khi Công an tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, về vụ việc “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).