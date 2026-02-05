Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an thông tin về tiến độ điều tra vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan đến vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long, Cơ quan điều tra cho biết qua một thời gian điều trị, đến ngày 31/12/2025, thương tích của tài xế xe tải trong vụ án là 81% và đang tiếp tục điều trị, nếu có giám định hết bệnh, cơ quan công an sẽ kết thúc vụ án trong 5 ngày làm việc.

Thông tin được Thượng tá Nguyễn Văn Chót - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay tại buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình, tiến độ giải quyết đối với vụ án “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức chiều 5/2.

vl1.jpg
Quang cảnh họp báo.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 4/9/2024 tại Tỉnh lộ 901 qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ), giữa xe tải do Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi) điều khiển và xe đạp điện do nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) điều khiển, làm cháu Trân tử vong. Cơ quan tố tụng liên quan thời điểm đó đã không khởi tố vụ án, nên ngày 28/4/2025, bố của Trân là ông Nguyễn Vĩnh Phúc đã dùng súng bắn vào đầu Trung bị thương và tự sát. Từ đây, vụ tai nạn được lật lại điều tra.

Thượng tá Nguyễn Văn Chót cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, kết quả giám định hiện trường xác định xe ô tô tải của Trung lái lấn sang đường bên trái gần 0,5m, dẫn đến bánh xe chèn lên người làm nữ sinh Trân tử vong. Đây là nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Bảo Trung về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

“Qua điều trị một thời gian (sau khi bị ông Phúc bắn - PV), đến ngày 31/12/2025, thương tích của tài xế Trung được xác định là 81%. Trung đang tiếp tục điều trị, nếu có giám định hết bệnh, cơ quan công an sẽ kết thúc vụ án trong 5 ngày làm việc”, Thượng tá Chót cho hay.

vl4.jpg
Thượng tá Nguyễn Văn Chót - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin về vụ án.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân quá trình điều tra vụ án kéo dài là do tình trạng sức khỏe của tài xế Trung. Còn liên quan đến các cán bộ tham gia tố tụng điều tra, ra quyết định không khởi tố vụ án trước đó, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đang thụ lý.

Liên quan đến vụ việc các cán bộ tố tụng không khởi tố vụ án này và Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đang thụ lý, trước đó, hôm 6/1, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao có quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Cụ thể, ngày 13/11/2025, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, do thời hạn xác minh giải quyết nguồn tin đã hết, nhưng chưa nhận được tài liệu do Công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp theo yêu cầu của Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Sau khi Công an tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, về vụ việc “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Cảnh Kỳ
#Vĩnh Long #tai nạn giao thông #nữ sinh tử vong #điều tra #tài xế

Xem thêm

Cùng chuyên mục