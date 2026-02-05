'Chạy' án bất thành sau tiệc ma túy, người đàn ông Hàn Quốc bị phạt 7 năm tù

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

'Chạy' án bất thành sau tiệc ma túy, người đàn ông Hàn Quốc bị phạt 7 năm tù

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - TAND TPHCM tuyên phạt Lee Donghoun 7 năm tù về các tội đưa hối lộ, tổ chức sử dụng ma túy. Các đồng phạm trong đường dây “chạy án” và sử dụng trái phép chất ma túy cũng lần lượt nhận hình phạt nghiêm khắc.

Ngày 5/2, HĐXX TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt các bị cáo: Lee Donghoun (44 tuổi) 7 năm tù chung cho 2 tội danh “Đưa hối lộ”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Lee Cheoljun (38 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc) 2 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

z7503888461634-18f62ed92fd37556836e86d1437f01ef.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 5/2.

Ngoài ra, bị cáo Trần Quỳnh Như (25 tuổi, quê Gia Lai) bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và bị cáo Nguyễn Thành Trung (44 tuổi, ngụ TPHCM) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung vụ án, Lee Donghoun và Trần Quỳnh Như sống chung như vợ chồng tại phường Long Thạnh Mỹ (TPHCM). Ngày 15/12/2024, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Lee Cheoljun đến gặp Donghoun nhờ thuê phòng lưu trú và rủ người này cùng sử dụng trái phép chất ma túy.

Chiều 15/12/2024, Donghoun đem ma túy đến căn hộ đã thuê cho bạn đồng hương. Sau khi sử dụng trái phép chất ma túy, Lee Cheoljun có hành vi gây mất an ninh trật tự khiến quản lý căn hộ trình báo cơ quan công an. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phát hiện ma túy cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng chất ma túy tại hiện trường.

Donghoun bàn với Trần Quỳnh Như tìm người “chạy án” để giúp Lee Cheoljun không bị xử lý hình sự. Như đã liên hệ với Nguyễn Thành Trung. Trung không có nghề nghiệp ổn định, không quen biết người có thẩm quyền và không có khả năng can thiệp pháp lý nhưng vẫn nhận lời với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/12/2024, Như và Lee Donghoun đưa Trung 500 triệu đồng. Sau đó, biết không thể thực hiện cam kết, Trung trả lại 450 triệu đồng. Đến ngày 21/12/2024, cơ quan công an phát hiện vụ việc, thu giữ toàn bộ số tiền 450 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra.

Tân Châu
#Hàn Quốc #Ma túy #Chạy án #Vợ hờ #Tòa tuyên án #Lừa đảo

