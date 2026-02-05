Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Lâm Đồng rà soát hồ sơ công chứng 14 thửa đất theo đề nghị của Công an TP.HCM

TPO - Sở Tư pháp Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức công chứng khẩn trương rà soát, cung cấp hồ sơ liên quan 14 thửa đất tại xã Hiệp Thạnh theo đề nghị của Công an TP.HCM để phục vụ xác minh nguồn tin tội phạm.

Ngày 5/2, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, yêu cầu khẩn trương rà soát, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động công chứng để phục vụ công tác xác minh nguồn tin về tội phạm theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

duc-trong-17174871345051633061476-1717490222503-17174902230411994883328jpg.jpg
Lâm Đồng rà soát hồ sơ công chứng 14 thửa đất tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (cũ).

Trước đó, ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có công văn đề nghị phối hợp cung cấp tài liệu nhằm kiểm tra, xác minh đơn tố cáo của một công dân đối với 3 cá nhân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo yêu cầu, các tổ chức hành nghề công chứng cần rà soát các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, ủy quyền, thừa kế đã công chứng liên quan đến 14 thửa đất tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (cũ), nay là xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan điều tra đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ quá trình kiểm tra, xác minh, đồng thời ngăn chặn nguy cơ lợi dụng giao dịch dân sự để tẩu tán tài sản hoặc cản trở hoạt động điều tra.

Sở Tư pháp Lâm Đồng đề nghị các đơn vị khẩn trương tổng hợp hồ sơ, gửi về Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM) theo đúng thời hạn yêu cầu.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #công chứng #đất đai #Công an TP.HCM #xác minh

