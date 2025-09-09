Nữ chủ tiệm spa lừa ba cựu công an phường đưa tiền tỷ để 'chạy án'

TPO - Lo sợ bị kỷ luật và xử lý hình sự, các cựu công an phường đã đưa tiền cho nữ chủ quán spa để nhờ giúp "chạy án". Tuy nhiên, nữ chủ tiệm spa đã chiếm đoạt số tiền 2,16 tỷ của ba cựu công an rồi dùng vào việc cá nhân.

Chiều 9/9, HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thủy, cựu Phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão (cũ) 3 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”, 8 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Hai cựu cán bộ công an phường Phạm Ngũ Lão là Nguyễn Thành Luân (36 tuổi, đại úy) và Nguyễn Võ Danh (32 tuổi, trung úy) bị phạt mỗi bị cáo 3 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; Phan Đức Minh (44 tuổi, ngụ TPHCM) 2 năm 6 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Phan Thị Thúy tại phiên tòa.

Bị cáo Phan Thị Thúy (35 tuổi, chủ quán Spa Tây Sơn) bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo Thủy nộp lại tiền đã chiếm đoạt.

Theo HĐXX, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, HĐXX xác định đủ cơ sở xác định các bị cáo đã phạm tội. Hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm hại đến sự hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức. Việc đưa và nhận tiền để bỏ qua vi phạm là hành vi bị nhà nước nghiêm cấm, nhưng vì động cơ vụ lợi, các bị cáo vẫn cố ý thực hiện.

Bị cáo Nguyễn Thành Luân tại phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, vào tối 8/11/2022, Luân cùng hai bảo vệ dân phố bắt giữ Phan Đức Minh về hành vi tàng trữ 2 tép ma túy nên đưa về trụ sở công an phường. Minh đề nghị đưa tiền để Luân giúp đỡ không bị xử lý. Luân báo cáo với Nguyễn Thủy và được Thủy "bật đèn xanh" khi nói rằng: "Giúp được thì giúp".

Luân dẫn Minh đến gặp cán bộ trực ban là Nguyễn Võ Danh và giao cho Danh xử lý. Minh thỏa thuận đưa cho Danh 50 triệu đồng để được tha. Nhận tiền xong, Danh đưa lại cho Luân 15 triệu, sau đó Luân đưa cho Nguyễn Thủy 5 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thủy tại phiên tòa.

Ngày 13/2/2023, Luân và Danh bị đình chỉ công tác. Do sợ bị xử lý kỷ luật ngành và xử lý hình sự, Luân và Danh đến gặp Nguyễn Thủy tìm các mối quan hệ để nhờ giúp đỡ. Hôm sau, Nguyễn Thủy gặp Phan Thị Thúy để nhờ giúp.

Phan Thị Thúy đã đưa thông tin gian dối là quen biết nhiều người có thể tác động để các cựu cán bộ công an này không bị xử lý hình sự. Thúy yêu cầu Luân, Danh và Thủy đưa 30.000 USD để lo liệu.

Nhận hơn 400 triệu đồng, bị cáo Thúy viện nhiều lý do, yêu cầu phải đưa thêm tiền để giải quyết, nếu không các cựu cán bộ công an sẽ bị xử lý hình sự. Tổng cộng, Phan Thị Thúy đã nhận của Thủy, Danh và Luân 2,16 tỷ đồng để ‘chạy án'. Trong đó, Nguyễn Thủy chuyển cho Phan Thị Thúy 216 triệu đồng, Danh đưa 605 triệu đồng còn Luân đã đưa hơn 1,3 tỷ đồng. Số tiền nhận được, Phan Thị Thúy đã tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Nguyễn Thành Luân và Nguyễn Võ Danh sau đó bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”. Nguyễn Thủy, Luân, Danh đưa tiền cho Thúy để ‘chạy án’ đã phạm vào tội “Đưa hối lộ”. Do Luân và Danh đã xin tự thú và thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội, tích cực phối hợp làm rõ vụ án nên Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã miễn trách nhiệm hình sự đối Luân và Danh ở hành vi đưa hối lộ.

Đối với Phạm Đức Minh, do Công an phường Phạm Ngũ Lão không lập biên bản thu giữ tang vật, vật chứng đã bị thất lạc nên cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý về hành vi liên quan đến ma túy đối với Phạm Đức Minh.