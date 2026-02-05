Không còn ùn ứ hàng hóa nhập khẩu tại các cửa khẩu ở Tây Ninh

TPO - Sau thời gian đầu phát sinh vướng mắc khi triển khai Nghị định 46, hiện nay hoạt động thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã trở lại bình thường, không còn tình trạng ùn ứ, ách tắc như trước nhờ UBND tỉnh chủ động kiến nghị các bộ, ngành chức năng khẩn trương tháo gỡ.

Chiều 5/2, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo thông tin kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Trong khuôn khổ buổi họp báo, trao đổi với báo chí, ông Võ Thành Trí - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, ngay sau khi Nghị định 46 có hiệu lực, việc áp dụng quy định mới đã ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển của nhiều loại hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản khi làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu.

“Trước tình hình đó, tỉnh đã chủ động tổng hợp các vướng mắc, có văn bản kiến nghị gửi các bộ, ngành Trung ương liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để kịp thời tháo gỡ”, ông Trí nói.

Ông Võ Thành Trí - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh chia sẻ tại họp báo.

Theo ông Trí, chỉ trong thời gian ngắn, các bộ, ngành đã có hướng dẫn, điều chỉnh phù hợp, giúp hoạt động thông quan được khơi thông trở lại từ sớm. Đến thời điểm hiện nay, các xe hàng qua cửa khẩu đã được giải quyết bình thường, không còn xảy ra tình trạng ách tắc hay ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa như trước.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh cho biết thêm, hiện nay Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09 về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46. Tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng Trung ương nhằm bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra ổn định, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong thời gian tới.

Hoạt động thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện đã trở lại bình thường.

Liên quan đến những vướng mắc trong công tác kiểm dịch nông sản qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thời gian qua, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết thêm khi Nghị định 46 có hiệu lực, các khó khăn phát sinh chủ yếu liên quan đến hoạt động kiểm dịch nông sản, trong đó mặt hàng bị ảnh hưởng nhiều nhất là khoai mì tươi.

“Ngay khi xảy ra vướng mắc, Sở đã báo cáo UBND tỉnh, đồng thời kiến nghị tỉnh có văn bản gửi các bộ, ngành Trung ương liên quan để kịp thời tháo gỡ”, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh thông tin.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, đến thời điểm hiện nay, Chính phủ đã quyết định tạm dừng hiệu lực Nghị định 46 đến hết ngày 15/4/2026. Sau mốc thời gian này, nghị định sẽ được xem xét thực hiện trở lại trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động thực tế.

“Trong thời gian qua, các bộ liên quan như Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế cũng đã có những chỉ đạo quyết liệt, phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương trong phạm vi chức năng quản lý nhằm bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu, kiểm dịch nông sản diễn ra thông suốt”, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết thêm.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, đến thời điểm hiện tại, tình hình thông quan nông sản qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đã ổn định, chưa ghi nhận thêm vướng mắc lớn phát sinh.