Đốt than sưởi ấm, 3 người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí

Hoài Nam
TPO - Người dân xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) phát hiện 3 người trong một gia đình tử vong trong phòng ngủ, bên cạnh là nồi than sưởi ấm.

Sáng 6/2, lãnh đạo UBND xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm: 3 người trong một gia đình tử vong tại nhà riêng, nghi do ngạt khí.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân phát hiện 3 nạn nhân tử vong trong phòng ngủ. Danh tính các nạn nhân gồm chị Nguyễn Thị V. (SN 1999), con gái chị V. mới 2 ngày tuổi và chị Nguyễn Thị H. (SN 2002, em gái chị V.).

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh nguyên nhân. Tại phòng ngủ, cơ quan chức năng phát hiện một nồi than được dùng để sưởi ấm.

Người nhà cho biết, do chị V. mới sinh con nên về nhà mẹ đẻ sinh sống. Thời điểm này thời tiết rét, gia đình đã đốt than củi để sưởi ấm cho mẹ và trẻ sơ sinh. Chính quyền địa phương nhận định các nạn nhân nghi bị ngộ độc khí CO do sử dụng nồi than trong phòng kín.

Được biết, khoảng một tuần nay, thời tiết tại Hà Tĩnh chuyển rét, nền nhiệt dao động từ 17–22°C. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Hoài Nam
