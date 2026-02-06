HĐND TPHCM có tân Phó Chủ tịch

TPO - Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã trình bày tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng. Tiếp đó, các đại biểu HĐND TPHCM đã bỏ phiếu thực hiện công tác nhân sự. Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã tán thành bầu ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Sáng 6/2, tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành miễn nhiệm và bầu các nhân sự chủ chốt của HĐND và UBND thành phố khóa X.

Tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Tuấn do đã chuyển công tác khác.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng để thực hiện công tác cán bộ.

Tiếp đó, ông Võ Văn Minh cũng trình bày tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

Đại biểu HĐND TPHCM bỏ phiếu bầu đối với các nhân sự. Ảnh: Ngô Tùng

Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã tán thành bầu ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1972, quê quán xã Vĩnh Lộc, TPHCM. Ông có trình độ Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Dũng được HĐND TPHCM bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 từ tháng 11/2023. Ông Dũng cũng đã có thời gian làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Dũng trúng cử Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, ông Phạm Văn Nghì giữ chức Ủy viên UBND TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Ông đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2006, Huy chương “Vì thế hệ trẻ” năm 2001, Huy hiệu TPHCM năm 2005.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TPHCM đã bầu ông Phạm Văn Nghì - Chánh Thanh tra TPHCM, giữ chức Ủy viên UBND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Văn Nghì sinh năm 1978, quê quán tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Kỳ họp cũng thông qua dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Tuấn. Trước đó, ông Trần Văn Tuấn được Ban Thường vụ Thành uỷ điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.