HĐND TPHCM quyết sách nhiều dự án trọng điểm, làm công tác nhân sự

TPO - Kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 HĐND TPHCM khóa X xem xét hàng loạt nghị quyết quan trọng về đất đai, thủ tục đầu tư, cơ chế đặc thù và chủ trương các dự án hạ tầng trọng điểm, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển nhanh, bền vững của thành phố trong bối cảnh mới.

Sáng 6/2, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định những nội dung quan trọng, trực tiếp tác động đến môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng và đời sống người dân thành phố. Đây là kỳ họp cuối cùng của khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết, kỳ họp được tiến hành để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn hiện nay và tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh mới.

Tại kỳ họp này, HĐND TPHCM xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng, trọng tâm là các nội dung triển khai cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, thủ tục đầu tư, đặc biệt là xem xét, quyết định chủ trương đầu tư một số công trình giao thông trọng điểm nhằm tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian đô thị, tạo động lực cho sự phát triển lâu dài không chỉ của TPHCM mà còn cho toàn Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Đó là dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, dự án xây dựng đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 3…

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng các lãnh đạo HĐND TPHCM điều hành kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

Theo ông Võ Văn Minh, nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, đòi hỏi thành phố tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hành động và kỷ cương trong thực thi công vụ. Ông đề nghị đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu kỹ các nội dung trình tại kỳ họp, tích cực tham gia thảo luận, cho ý kiến đóng góp để các nghị quyết thông qua đảm bảo chất lượng, đúng pháp luật, khả thi, đáp ứng mong đợi của cử tri và người dân thành phố.

Đại biểu dự kỳ họp cuối cùng khóa X. Ảnh: Ngô Tùng

Kỳ họp cũng sẽ tiến hành công tác nhân sự theo quy định.