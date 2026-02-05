TPHCM bàn cách níu khách ở lâu hơn, tiêu nhiều tiền hơn

TPO - Chỉ ra TPHCM có rất nhiều điều kiện thuận lợi như lượng khách du lịch lớn cả quốc tế lẫn nội địa, sự đa dạng về văn hóa, ẩm thực, không gian đô thị, TS. Khoa Tăng - giảng viên cao cấp tại Đại học RMIT - cho rằng vấn đề đặt ra với thành phố đầu tàu này là cần kết nối những trải nghiệm này lại với nhau, đặc biệt là kết nối xuyên suốt giữa các phường xã, các khu vực thay vì để mỗi nơi vận hành như một “ốc đảo” riêng.

Sáng 5/2, Sở Du lịch TPHCM tổ chức Tọa đàm “Không gian phát triển du lịch TPHCM - Động lực từ liên kết chuỗi dịch vụ và trải nghiệm khách hàng”. Buổi trao đổi nhằm chủ động đánh giá thực trạng, nhận diện cơ hội, thách thức và đề xuất các giải pháp định hướng phát triển không gian du lịch trong bối cảnh mới.

Các chuyên gia trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: Ngô Tùng.

Bà Lê Thị Thương - Phó Tổng Giám đốc SOI.Pro, đơn vị tư vấn trong lĩnh vực trải nghiệm khách hàng, đồng tác giả của “Báo cáo trải nghiệm khách hàng Việt Nam năm 2025” - cho hay, ngành du lịch trên toàn cầu hiện nay đang chuyển dịch dần từ việc thiết kế điểm đến sang thiết kế trải nghiệm hành trình. Trải nghiệm liền mạch từ việc tìm kiếm, đặt vé, nhận thông tin và phản hồi sau trải nghiệm đang là xu hướng mà chúng ta không thể nằm ngoài.

Mặt khác, xu hướng tiếp theo là du lịch số và hành trình không chạm của du khách, đặc biệt là ngày càng nhiều người trẻ tham gia vào thị trường này. Đó còn là xu hướng du lịch bền vững và có trách nhiệm, ngành du lịch ngoài việc xây dựng trải nghiệm tốt thì cần chú trọng trải nghiệm đó có giá trị và có tác động đến xã hội hay không.

Bà Thương cho biết, kết quả khảo sát phần đông người dân Việt Nam cho thấy xu hướng trải nghiệm hiện nay đã khác biệt. Họ không quan tâm nhiều lắm điểm đến là gì mà quan tâm nhiều hơn đến cảm nhận, cảm xúc sau hành trình trải nghiệm.

Du khách trải nghiệm một hoạt động tại chợ Bến Thành hồi cuối năm 2025. Ảnh: Ngô Tùng.

“Trước đây, du khách quan tâm rằng khi đến Sài Gòn thì cần và đã đến chợ Bến Thành là tốt rồi. Nhưng cái bây giờ họ quan tâm là cảm nhận, cảm giác sau khi đến ngôi chợ này là như thế nào. Điều đó cho thấy có sự thay đổi hoàn toàn từ kỳ vọng, hành vi của người tiêu dùng và du khách để rồi dẫn đến rất nhiều câu chuyện phía sau”, bà Thương chia sẻ.

Cách để du khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn

TS Khoa Tăng - giảng viên cao cấp tại Đại học RMIT - nhìn nhận TPHCM không thiếu điểm đến mà thách thức lớn nhất nằm ở việc chúng ta kết nối những điểm đến, những trải nghiệm này ra sao. “Không gian du lịch không chỉ đơn thuần là những không gian vật lý mà còn là những không gian trải nghiệm để du khách cảm nhận thành phố như thế nào, rồi họ hiểu gì và tự tin làm gì… trong suốt hành trình du lịch”, vị chuyên gia nói và cho rằng vấn đề hiện nay là TPHCM cần thiết kế lại hệ thống trải nghiệm ra sao để du khách có thể khám phá nhiều hơn, dễ dàng hơn.

TS Khoa Tăng.

Theo TS. Khoa Tăng, khách du lịch đến thành phố không đánh giá trải nghiệm chỉ với một địa điểm riêng lẻ nào cụ thể mà đánh giá dựa trên cảm xúc trên suốt hành trình, chuyến đi đó. Du khách cũng sẽ đến những nơi an toàn và quen thuộc với mình bởi những nơi khác họ không quen, không biết đi lại như thế nào hoặc có những hoạt động hay trải nghiệm gì ở đó. Ông Tăng cho rằng có thể đưa ra các công cụ như ebook, microsite hay bản đồ số. Những công cụ này có thể giúp du khách thiết kế các hành trình theo chủ đề, mở sẵn những không gian ít được biết đến và giúp cho du khách dễ lựa chọn hơn.

“Chẳng hạn tại Kyoto, bản đồ số không chỉ trả lời điểm đến ở đâu mà còn trả lời tại sao nơi này đáng đến. Còn ở Seoul, các nền tảng số được thiết kế để kết nối những sự chuyển động và sự khám phá - tức vừa đi vừa khám phá được”, chuyên gia này dẫn chứng.

Chỉ rõ TPHCM có rất nhiều điều kiện thuận lợi như lượng khách du lịch lớn cả quốc tế lẫn nội địa, sự đa dạng về văn hóa, ẩm thực, không gian đô thị, TS Khoa Tăng nhấn mạnh vấn đề đặt ra với thành phố đầu tàu này là cần kết nối những trải nghiệm này lại với nhau, đặc biệt là kết nối xuyên suốt giữa các phường xã, các khu vực thay vì để mỗi nơi vận hành như một “ốc đảo” riêng.

“Không gian du lịch được mở rộng thì các hệ thống được kết nối với nhau chứ không phải liên tục bổ sung thêm những tài sản hay những điểm đến mới. Kết nối tốt giúp du khách có thể đi xa hơn, ở lâu hơn và trải nghiệm nhiều hơn trên cùng một không gian”, ông Khoa Tăng đúc kết.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Bùi Thị Ngọc Hiếu, năm 2026 là năm mở đầu cho giai đoạn mới với sự mở rộng không gian của TPHCM sau hợp nhất thì thành phố cần mang đến nhiều hơn sự trải nghiệm, tạo cảm xúc cho du khách để thu hút họ trở lại. Bà cho biết, thời gian qua, khách đến TPHCM lưu trú từ 2-3 ngày đã là nhiều, tuy nhiên để giữ chân họ trải nghiệm ở thành phố lâu hơn sẽ là thách thức với thành phố trong thời gian tới.