Chợ tết CIPUTRA 2026: Xuân truyền thống trong lòng đô thị quốc tế

Vừa qua, sự kiện Chợ Tết Ciputra 2026 đã diễn ra thành công rực rỡ, thu hút hàng ngàn cư dân tham dự. Giữa nhịp sống hiện đại tại khu đô thị quốc tế Ciputra, những nét đẹp văn hóa Việt truyền thống đã được tái hiện trọn vẹn, tạo nên sợi dây kết nối tinh thần bền chặt cho cộng đồng cư dân đa quốc gia.

Đánh thức vị Tết xưa giữa lòng đô thị hiện đại

Không gian xanh giữa tòa The Link L1-L2 và Park Lane P1-P2 thường ngày vốn yên tĩnh tự tại, nay bỗng khoác lên mình "chiếc áo mới" rực rỡ sắc xuân. Chợ Tết Ciputra 2026 không chỉ là một sự kiện mua sắm mà là một hành trình văn hóa, nơi những giá trị di sản được nâng niu và tỏa sáng.

Với hơn 40 gian hàng được chọn lọc kỹ càng, cư dân không khó để tìm thấy những thức quà đặc sản tinh tế từ khắp các vùng miền: từ những phong bao lì xì thủ công, đồ trang trí Tết tinh xảo đến thực phẩm sạch phục vụ mâm cơm cúng gia tiên. Sự giao thoa giữa phong vị truyền thống và tiêu chuẩn sống cao cấp đã tạo nên một không gian mua sắm văn minh nhưng vẫn đầy hơi thở hoài cổ.

Trải nghiệm giáo dục di sản cho thế hệ tương lai

Điểm nhấn xúc động nhất tại sự kiện chính là khu vực trải nghiệm "Gói bánh chưng - Gói trọn nguồn cội". Dưới sự hướng dẫn tận tình, các "cư dân nhí" - bao gồm cả trẻ em Việt Nam và trẻ em người nước ngoài đang sinh sống tại Ciputra - đã lần đầu tiên được tự tay chạm vào lá dong, hạt nếp, đỗ xanh... Hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui mà còn là bài học trực quan sinh động nhất về lòng biết ơn và ý nghĩa của sự sum vầy ngày Tết.

Bên cạnh đó, các hoạt động như tô màu lịch Tết, làm đồ handmade phối hợp cùng đối tác My Gym và Trường mầm non SEA đã tạo ra một sân chơi trí tuệ, thu hút các bé rời các thiết bị công nghệ để hòa mình vào không khí lễ hội dân gian.

Nơi tình thân cộng đồng được gắn kết

Giữa thanh âm rộn ràng của những nhạc khúc xuân truyền thống, Chợ Tết Ciputra 2026 trở thành điểm hẹn của những cuộc chuyện trò ấm áp. Những cái bắt tay, những lời thăm hỏi , chúc năm mới trao nhau giữa những người hàng xóm đa quốc tịch đã minh chứng cho một cộng đồng Ciputra đoàn kết, nhân văn.

Đại diện Ban quản lý Khu đô thị chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ xây dựng những ngôi nhà, chúng tôi kiến tạo một phong cách sống hội nhập. Chợ Tết hàng năm là cơ hội để chúng tôi tri ân cư dân, đồng thời gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế đang sinh sống tại đây."

Sự thành công của Chợ Tết Ciputra 2026 một lần nữa khẳng định vị thế của Khu đô thị quốc tế Ciputra Hanoi - nơi giá trị truyền thống luôn được tôn trọng và hòa quyện nhịp nhàng cùng nhịp sống hiện đại toàn cầu. Sự kiện khép lại trong dòng cảm xúc bồi hồi của nhiều cư dân, cùng nhau hướng tới năm mới 2026 bình an và thịnh vượng.