Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Chợ tết CIPUTRA 2026: Xuân truyền thống trong lòng đô thị quốc tế

P.V

Vừa qua, sự kiện Chợ Tết Ciputra 2026 đã diễn ra thành công rực rỡ, thu hút hàng ngàn cư dân tham dự. Giữa nhịp sống hiện đại tại khu đô thị quốc tế Ciputra, những nét đẹp văn hóa Việt truyền thống đã được tái hiện trọn vẹn, tạo nên sợi dây kết nối tinh thần bền chặt cho cộng đồng cư dân đa quốc gia.

1-3080.jpg

Đánh thức vị Tết xưa giữa lòng đô thị hiện đại

Không gian xanh giữa tòa The Link L1-L2 và Park Lane P1-P2 thường ngày vốn yên tĩnh tự tại, nay bỗng khoác lên mình "chiếc áo mới" rực rỡ sắc xuân. Chợ Tết Ciputra 2026 không chỉ là một sự kiện mua sắm mà là một hành trình văn hóa, nơi những giá trị di sản được nâng niu và tỏa sáng.

2-9485.jpg

Với hơn 40 gian hàng được chọn lọc kỹ càng, cư dân không khó để tìm thấy những thức quà đặc sản tinh tế từ khắp các vùng miền: từ những phong bao lì xì thủ công, đồ trang trí Tết tinh xảo đến thực phẩm sạch phục vụ mâm cơm cúng gia tiên. Sự giao thoa giữa phong vị truyền thống và tiêu chuẩn sống cao cấp đã tạo nên một không gian mua sắm văn minh nhưng vẫn đầy hơi thở hoài cổ.

3-9348.jpg

Trải nghiệm giáo dục di sản cho thế hệ tương lai

Điểm nhấn xúc động nhất tại sự kiện chính là khu vực trải nghiệm "Gói bánh chưng - Gói trọn nguồn cội". Dưới sự hướng dẫn tận tình, các "cư dân nhí" - bao gồm cả trẻ em Việt Nam và trẻ em người nước ngoài đang sinh sống tại Ciputra - đã lần đầu tiên được tự tay chạm vào lá dong, hạt nếp, đỗ xanh... Hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui mà còn là bài học trực quan sinh động nhất về lòng biết ơn và ý nghĩa của sự sum vầy ngày Tết.

4-7025.jpg

Bên cạnh đó, các hoạt động như tô màu lịch Tết, làm đồ handmade phối hợp cùng đối tác My Gym và Trường mầm non SEA đã tạo ra một sân chơi trí tuệ, thu hút các bé rời các thiết bị công nghệ để hòa mình vào không khí lễ hội dân gian.

5.jpg

Nơi tình thân cộng đồng được gắn kết

Giữa thanh âm rộn ràng của những nhạc khúc xuân truyền thống, Chợ Tết Ciputra 2026 trở thành điểm hẹn của những cuộc chuyện trò ấm áp. Những cái bắt tay, những lời thăm hỏi , chúc năm mới trao nhau giữa những người hàng xóm đa quốc tịch đã minh chứng cho một cộng đồng Ciputra đoàn kết, nhân văn.

Đại diện Ban quản lý Khu đô thị chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ xây dựng những ngôi nhà, chúng tôi kiến tạo một phong cách sống hội nhập. Chợ Tết hàng năm là cơ hội để chúng tôi tri ân cư dân, đồng thời gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế đang sinh sống tại đây."

Sự thành công của Chợ Tết Ciputra 2026 một lần nữa khẳng định vị thế của Khu đô thị quốc tế Ciputra Hanoi - nơi giá trị truyền thống luôn được tôn trọng và hòa quyện nhịp nhàng cùng nhịp sống hiện đại toàn cầu. Sự kiện khép lại trong dòng cảm xúc bồi hồi của nhiều cư dân, cùng nhau hướng tới năm mới 2026 bình an và thịnh vượng.

P.V
#Sự kiện Chợ Tết Ciputra 2026 #Văn hóa truyền thống Việt Nam #Giao lưu cộng đồng quốc tế #Trải nghiệm gói bánh chưng #Bảo tồn giá trị di sản #Hoạt động giáo dục Tết cho trẻ em #Không gian lễ hội hiện đại #Kết nối cộng đồng đa quốc gia #Thúc đẩy phong cách sống hội nhập #Lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt

Cùng chuyên mục