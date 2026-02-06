Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Giải cứu thành công gia đình trong vụ cháy trại hòm tại TPHCM

Hương Chi
TPO - Trại hòm trên Quốc lộ 13 (TPHCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm. Lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu gia đình chủ trại hòm bị mắc kẹt trong đám cháy.

Clip: Hiện trường vụ cháy

Ngày 6/2, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trại hòm trên địa bàn phường Bến Cát.

Theo thông tin ban đầu, lúc nửa đêm, một trại hòm trên Quốc lộ 13, phường Bến Cát, TPHCM bất ngờ bốc cháy. Phát hiện hỏa hoạn, người dân sống gần đó hô hoán, dùng dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa.

Lửa bùng phát nhanh khiến mọi người bất lực, lập tức trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Nhận tin báo từ người dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TPHCM cùng phường Bến Cát nhanh chóng đến hiện trường.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiếp cận, giải cứu an toàn gia đình 3 người bị mắc kẹt trong đám cháy.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bên trong trại hòm bị thiêu rụi.

Hiện trường nơi xảy ra hỏa hoạn là trại hòm P.V. thuộc xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Cũ, nay là phường Bến Cát, TPHCM. Đây là một trong những cơ sở mai táng lớn nhất khu vực Bình Dương cũ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy:

chay.jpg
Hiện trường thời điểm xảy ra cháy
tp-chay-2.jpg
Hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm điều tra
tp-chay-3.jpg
tp-chay-2539.jpg
Nhân viên cáp quang đang xử lý đường dây sau vụ cháy
chay-1-2618.jpg
Khu vực nơi xảy ra vụ hỏa hoạn
Hương Chi
#cháy trại hòm #TPHCM #cứu hộ #hỏa hoạn #công an #bình dương

