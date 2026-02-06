Điểm danh những 'điểm nóng' giao thông TPHCM dịp Tết Bính Ngọ 2026

TPO - Sở Xây dựng TPHCM đã có kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026. Theo dự báo, nhiều loại hình vận tải hành khách sẽ tăng mạnh, đặc biệt là hàng không, metro số 1.

Loạt "điểm nóng" giao thông

Theo kế hoạch, thời gian phục vụ Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Bính Ngọ kéo dài 20 ngày, từ 7/2/2026 (20 tháng Chạp) đến 26/2/2026 (mùng 10 tháng Giêng).

Tại các bến phà, phà Cát Lái dự kiến phục vụ bình quân 42.400 lượt khách/ngày, giảm khoảng 10% so với Tết 2025, với 174 chuyến đôi/ngày. Trong khi đó, phà Bình Khánh được dự báo tăng mạnh, đạt 24.400 lượt khách/ngày, tăng 20%, số chuyến đôi tăng tới 41% so với cùng kỳ.

Tuyến buýt đường thủy số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông) dự kiến mỗi ngày có khoảng 4.000 lượt hành khách, tăng 67% so với năm 2025, dù số lượt phương tiện giảm nhẹ.

Quốc lộ 13 - cửa ngõ phía Đông Bắc TPHCM.

Đáng chú ý, phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu duy trì từ 50 - 60 chuyến/ngày, phục vụ khoảng 3.100 khách/ngày; tuyến tàu cao tốc Sài Gòn - Vũng Tàu sẽ đạt khoảng 500 khách/ngày. Riêng tuyến Trần Đề - Côn Đảo khai thác 2 chuyến/ngày, phục vụ khoảng 900 hành khách.

Với tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), tổng sản lượng hành khách trong dịp Tết dự kiến đạt 855.465 lượt, bình quân gần 78.000 khách/ngày, tăng 42% so với cùng kỳ Tết 2025.

Tại các bến xe khách liên tỉnh, sản lượng bình quân toàn địa bàn đạt 76.367 hành khách/ngày, với 4.360 lượt xe/ngày. Khu vực TPHCM cũ chiếm phần lớn, với gần 68.000 khách/ngày, tăng 5% so với cùng kỳ. Các khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cũng được dự báo ở mức tăng từ 3 - 8%.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, lịch bay cao điểm Tết Bính Ngọ dự kiến đạt 940 chuyến/ngày, tăng 25% so với hiện tại. Lượng khách bình quân khoảng 145.000 người/ngày, tăng 20% so với ngày thường.

Hai ngày cao điểm nhất sau Tết (mùng 5 và 6 tháng Giêng) có thể vượt 165.000 hành khách/ngày. Trong khi đó, sân bay Côn Đảo dự kiến khai thác khoảng 30 chuyến/ngày, phục vụ gần 1.800 hành khách/ngày.

Tại các ga đường sắt, sản lượng bình quân khoảng 11.500 hành khách/ngày, chủ yếu tại ga Sài Gòn.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TPHCM dự báo nhu cầu đi lại của nhân dân bằng phương tiện giao thông cá nhân dịp cao điểm Tết sẽ tăng cao tại một số khu vực trên địa bàn thành phố như: các nút giao cửa ngõ (nút giao An Phú, nút giao Tân Vạn,…), các tuyến đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đường dẫn Bình Thuận - Chợ Đệm, đường Võ Trần Chí, các tuyến Quốc lộ 13, Quốc lộ 51, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT.741, ĐT.743, ĐT.747, các bến phà (Bình Khánh, Cát Lái,…), các điểm du lịch (Khu du lịch Suối Tiên, khu vực phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng,…).

Siết chặt vận tải, phân luồng giao thông, xử lý “xe dù bến cóc”

Để đảm bảo người dân đi lại an toàn, thông suốt trong dịp cao điểm này, Sở Xây dựng TPHCM đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị quản lý vận tải, hạ tầng và lực lượng kiểm tra, tập trung vào tăng năng lực vận chuyển, chống ùn tắc và xử lý nghiêm vi phạm.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cùng các đơn vị liên quan được giao thường xuyên theo dõi, điều chỉnh biểu đồ chạy xe buýt và tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), ưu tiên kết nối các khu vực lễ hội, bến xe, ga Sài Gòn, ga Dĩ An và sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngành giao thông cũng yêu cầu chuẩn bị phương tiện dự phòng, sẵn sàng tăng chuyến khi lượng khách đột biến.

Hành khách mua vé tại bến xe miền Tây.

Các đơn vị quản lý bến xe được giao xây dựng phương án điều động phương tiện linh hoạt, kiểm soát chặt điều kiện an toàn kỹ thuật, lái xe, chất lượng dịch vụ và niêm yết giá vé đúng quy định. Sở Xây dựng nhấn mạnh việc kiên quyết xử lý xe dù, bến cóc, các trường hợp bán vé sai giá, hoạt động trái phép trong và xung quanh bến xe.

Ở lĩnh vực đường thủy nội địa, Sở Xây dựng chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ tại các bến phà, bến khách ngang sông, tuyến buýt đường thủy số 1, cũng như các tuyến vận tải thủy kết hợp du lịch từ trung tâm TPHCM đi Cần Giờ, Vũng Tàu.

Trên hệ thống đường bộ, các đơn vị quản lý hạ tầng được giao rà soát, sửa chữa kịp thời hư hỏng, hoàn trả mặt đường sau thi công, đảm bảo mỹ quan đô thị. Hệ thống đèn tín hiệu, camera giao thông được theo dõi 24/7 để điều chỉnh chu kỳ đèn phù hợp, hạn chế ùn tắc.

Ngoài ra, để hạn chế ùn tắc, ngành giao thông cũng sẽ chủ động phân luồng từ xa tại các cửa ngõ, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe, cảng Cát Lái, ga đường sắt và các điểm tổ chức lễ hội. Thông tin giao thông được cập nhật liên tục trên bảng điện tử, cổng thông tin giao thông, radio và các ứng dụng số để người dân chủ động chọn lộ trình.

Sở Xây dựng giao lực lượng kiểm tra chuyên ngành tăng cường xử lý vi phạm thi công đào đường dịp Tết, tái lập mặt đường không đúng quy định và các hành vi gây mất an toàn giao thông.

Trong hoạt động vận tải, các trường hợp xe dù, bến cóc, bán vé sai giá,… sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm. Các bến xe trái phép có thể bị đình chỉ hoạt động.