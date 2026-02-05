Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Tận thấy các hiện vật vừa được công nhận Bảo vật quốc gia tại TPHCM

Trọng Thịnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định công nhận thêm 30 Bảo vật quốc gia, trong số đó tại TPHCM có 2 hiện vật của các nhà sưu tập tư nhân được công nhận trong đợt này.

Báu vật thứ nhất là bộ tượng gốm men Tam quan Đại đế gồm 9 pho tượng do nhà sưu tập Lê Thanh Nghĩa đang sở hữu. Ba vị thần chính là Thiên Quan, Địa Quan và Thủy Quan trong tư thế ngồi trên ngai, đi kèm là sáu tượng người hầu đứng hai bên.

tuong-tam-quan.jpg
Bộ tượng Tam quan Đại đế gồm 9 pho tượng

Theo đánh giá của các nhà sưu tập đồ cổ, đây là một trong những bộ tượng gốm độc đáo nhất ở Nam bộ, với ý nghĩa thờ phụng 3 quyền năng vũ trụ là: Thiên - Địa - Thủy… luôn ẩn chứa nhiều bí mật trong tín ngưỡng dân gian.

Bộ tượng đặc trưng cho gốm Nam bộ xưa, không chỉ là một tác phẩm gốm mỹ nghệ độc đáo mà còn là một di sản tư liệu quan trọng, góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ mật thiết giữa kỹ thuật làm gốm tinh xảo cũng như đời sống tín ngưỡng tinh thần rất phong phú, hào sảng của người phương Nam cuối thế kỷ 19 cho tới đầu thế kỷ 20.

gom-02.jpg
Một góc Bộ tượng Tam quan Đại đế tại triển lãm "Gốm Sài Gòn xưa kể chuyện"

Tháng 10/2025, người yêu gốm cổ đã từng được xem tận mắt bộ tượng này tại Bảo tàng lịch sử TPHCM nhân dịp triển lãm chuyên đề Gốm Sài Gòn xưa kể chuyện.

Bảo vật thứ 2 là Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc do nhà sưu tập Chi Bảo đang sở hữu. Báu vật này có niên đại cách đây khoảng 3.800 - 4.000 năm, từ vùng văn hóa Hoa Lộc thuộc lưu vực sông Mã (Thanh Hóa). Bộ sưu tập còn khá nguyên vẹn, các hiện vật gốc đều là độc bản với những mô típ hoa văn trang trí tiêu biểu, đặc sắc của thời kỳ văn hóa Hoa Lộc - đỉnh cao của kỹ thuật chế tác đồ đá và đồ gốm.

518461973-10234608613250376-7397215438301233401-n.jpg
Bảo vật Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc

Chi Bảo cho biết những hiện vật gốm thời văn hóa Hoa Lộc được anh tìm kiếm, sưu tầm khá nhiều năm. Do niên đại các hiện vật này khá cao nên rất ít người còn lưu giữ được nhưng may mắn, anh đã tìm thấy tại một số nhà dân tại Thanh Hóa.

tuong-bat-bong.jpg
Diễn viên Chi Bảo bên Báu vật quốc gia

Hiện bộ Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc được trưng bày tại Bảo tàng Gốm thời dựng nước tại phường An Khánh TPHCM.

Ngoài bảo vật Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc, bảo tàng Gốm thời dựng nước còn có Bảo vật quốc gia khác là Chõ gốm văn hóa Đông Sơn cùng hơn 400 hiện vật gốm thuộc các thời văn hóa cổ như Hòa Bình, Bắc Sơn, Quỳnh Văn, Đa Bút, Cái Bèo, Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun… đặc sắc.

Trọng Thịnh
