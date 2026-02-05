Tận thấy các hiện vật vừa được công nhận Bảo vật quốc gia tại TPHCM

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định công nhận thêm 30 Bảo vật quốc gia, trong số đó tại TPHCM có 2 hiện vật của các nhà sưu tập tư nhân được công nhận trong đợt này.

Báu vật thứ nhất là bộ tượng gốm men Tam quan Đại đế gồm 9 pho tượng do nhà sưu tập Lê Thanh Nghĩa đang sở hữu. Ba vị thần chính là Thiên Quan, Địa Quan và Thủy Quan trong tư thế ngồi trên ngai, đi kèm là sáu tượng người hầu đứng hai bên.

Bộ tượng Tam quan Đại đế gồm 9 pho tượng

Theo đánh giá của các nhà sưu tập đồ cổ, đây là một trong những bộ tượng gốm độc đáo nhất ở Nam bộ, với ý nghĩa thờ phụng 3 quyền năng vũ trụ là: Thiên - Địa - Thủy… luôn ẩn chứa nhiều bí mật trong tín ngưỡng dân gian.

Bộ tượng đặc trưng cho gốm Nam bộ xưa, không chỉ là một tác phẩm gốm mỹ nghệ độc đáo mà còn là một di sản tư liệu quan trọng, góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ mật thiết giữa kỹ thuật làm gốm tinh xảo cũng như đời sống tín ngưỡng tinh thần rất phong phú, hào sảng của người phương Nam cuối thế kỷ 19 cho tới đầu thế kỷ 20.

Một góc Bộ tượng Tam quan Đại đế tại triển lãm "Gốm Sài Gòn xưa kể chuyện"

Tháng 10/2025, người yêu gốm cổ đã từng được xem tận mắt bộ tượng này tại Bảo tàng lịch sử TPHCM nhân dịp triển lãm chuyên đề Gốm Sài Gòn xưa kể chuyện.

Bảo vật thứ 2 là Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc do nhà sưu tập Chi Bảo đang sở hữu. Báu vật này có niên đại cách đây khoảng 3.800 - 4.000 năm, từ vùng văn hóa Hoa Lộc thuộc lưu vực sông Mã (Thanh Hóa). Bộ sưu tập còn khá nguyên vẹn, các hiện vật gốc đều là độc bản với những mô típ hoa văn trang trí tiêu biểu, đặc sắc của thời kỳ văn hóa Hoa Lộc - đỉnh cao của kỹ thuật chế tác đồ đá và đồ gốm.

Bảo vật Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc

Chi Bảo cho biết những hiện vật gốm thời văn hóa Hoa Lộc được anh tìm kiếm, sưu tầm khá nhiều năm. Do niên đại các hiện vật này khá cao nên rất ít người còn lưu giữ được nhưng may mắn, anh đã tìm thấy tại một số nhà dân tại Thanh Hóa.

Diễn viên Chi Bảo bên Báu vật quốc gia

Hiện bộ Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc được trưng bày tại Bảo tàng Gốm thời dựng nước tại phường An Khánh TPHCM.