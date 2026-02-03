Phụ huynh hoảng hồn vì khó đăng nhập hệ thống tuyển sinh đầu cấp ở TPHCM

TPO - Trong ngày đầu rà soát dữ liệu tuyển sinh đầu cấp, hệ thống tại TPHCM ghi nhận lượng truy cập tăng cao khiến nhiều phụ huynh gặp lỗi đăng nhập, gây tâm lý lo lắng trước các mốc thời gian quan trọng.

Ngày 3/2, nhiều phụ huynh có con sắp vào lớp 1 và lớp 6 tại TPHCM phản ánh không thể truy cập vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp.

Theo kế hoạch, từ hôm nay phụ huynh bắt đầu đăng nhập hệ thống để kiểm tra, rà soát lại dữ liệu học sinh. Tuy nhiên, không ít trường hợp dù nhập đúng thông tin vẫn nhận thông báo “sai tài khoản hoặc mật khẩu”.

Trước tình trạng này, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết hệ thống tra cứu tuyển sinh đầu cấp gặp trục trặc kỹ thuật do lượng truy cập cùng lúc tăng cao. Việc xử lý số lượng lớn truy vấn trong thời điểm ngắn đã khiến một số phụ huynh không thể tra cứu thông tin và nhận thông báo lỗi không chính xác.

Để khắc phục, Sở đã mở rộng năng lực tải của hệ thống, đồng thời điều chỉnh lại nội dung thông báo để phụ huynh dễ dàng nhận biết và xác định đúng nguyên nhân sự cố. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã được khắc phục và vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu thao tác của phụ huynh. Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng thiết lập trang hỗ trợ tuyển sinh nhằm tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc trong quá trình rà soát thông tin.

Nhiều phụ huynh bày tỏ băn khoăn khi phát hiện thông tin khu phố chưa chính xác, dù địa chỉ số nhà và nơi cư trú hiện tại là đúng. Đối với trường hợp này, Sở GD&ĐT cho biết đã có hướng dẫn xử lý cụ thể.

Theo đó, nhà trường sẽ tổng hợp danh sách các trường hợp cần điều chỉnh và gửi về phường, xã để xác minh. Phường, xã phối hợp cùng công an địa phương kiểm tra thông tin và phản hồi bằng văn bản cho nhà trường. Căn cứ kết quả xác minh, các trường sẽ tiến hành cập nhật lại dữ liệu. Khi nộp hồ sơ trực tuyến, phụ huynh ngoài việc tải ảnh VNeID có thể đính kèm thêm biên bản xác nhận của phường, xã hoặc đơn vị liên quan.

Sở GD&ĐT TPHCM cũng thông tin, việc xác định nơi ở để phân bổ học sinh được căn cứ vào địa chỉ nơi ở hiện tại, thể hiện trên VNeID. Trường hợp thông tin nơi ở trên VNeID không phản ánh đúng thực tế sinh sống của học sinh, phụ huynh cần bổ sung giấy xác nhận cư trú (mẫu CT07) để làm căn cứ chứng minh.

Theo Sở GD&ĐT, mục tiêu của công tác này là đảm bảo học sinh được sắp xếp học tập tại cơ sở giáo dục gần nơi ở thực tế nhất, tạo thuận lợi cho việc đi lại hằng ngày. Việc phân bổ học sinh không dựa trên nguyện vọng hay mong muốn chủ quan của phụ huynh mà phải dựa vào dữ liệu khách quan về nơi cư trú thực tế của học sinh.

Sở GD&ĐT lưu ý, nếu phụ huynh không thực hiện rà soát hoặc xác nhận thông tin trước ngày 3/3, hệ thống sẽ mặc định ghi nhận phụ huynh đã đồng ý với toàn bộ dữ liệu hiện có. Thông tin này sẽ được sử dụng làm căn cứ chính thức và duy nhất cho quá trình tuyển sinh đầu cấp.

Đồng thời, các đề nghị điều chỉnh liên quan đến nơi ở hiện tại sau ngày 3/3/2026 sẽ không được xem xét giải quyết, trừ những trường hợp đặc biệt như học sinh mới chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác hoặc có lý do chính đáng theo quy định.