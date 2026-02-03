Hơn 1.000 học sinh hào hứng trải nghiệm “Một ngày làm sinh viên STU” tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Hơn 1.000 học sinh THPT đến từ TP.HCM và tỉnh Vĩnh Long đã tham gia chương trình trải nghiệm “Một ngày làm sinh viên STU” do Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng nghiệp – tuyển sinh năm 2026, giúp học sinh định hình rõ hơn môi trường học tập đại học và lựa chọn ngành nghề phù hợp trong tương lai.

Không khí sôi động, những ánh mắt háo hức và cảm xúc lần đầu “chạm ngõ” môi trường đại học đã tạo nên bức tranh đầy năng lượng tại khuôn viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Trong khuôn khổ chương trình trải nghiệm “Một ngày làm sinh viên STU”, hơn 1.000 học sinh THPT đã có dịp trực tiếp hóa thân thành sinh viên, khám phá không gian học tập và đời sống đại học một cách chân thực.

Ngay từ những phút đầu tiên đặt chân vào Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU), nhiều học sinh đã không giấu được sự thích thú trước không gian học tập hiện đại, rộng mở và đầy năng lượng. Những câu cảm thán như “Wow, trường đẹp quá!”, “Đúng kiểu thanh xuân đại học luôn á!” vang lên liên tục khi các bạn hào hứng check-in khắp khuôn viên trường. Không khí của một “ngày nhập học sớm” dường như đã bắt đầu từ chính khoảnh khắc đó.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh không chỉ tham gia nghe giới thiệu thông tin mà còn trực tiếp trải nghiệm vai trò của một sinh viên STU thực thụ. Các bạn được ngồi tại hội trường, lắng nghe những chia sẻ gần gũi về hành trình học đại học – từ những bỡ ngỡ ban đầu, cách thích nghi với môi trường mới cho đến những cơ hội phát triển bản thân trong quãng đời sinh viên.

Tại phiên tư vấn hướng nghiệp, nhiều câu hỏi quen thuộc nhưng luôn khiến học sinh trăn trở đã được đặt ra: “Lên đại học cần chuẩn bị gì?”, “Sinh viên khác học sinh như thế nào?”, “Liệu mình có theo kịp chương trình không?”. Những giải đáp đến từ giảng viên và chính sinh viên STU đã giúp học sinh hiểu rõ hơn về thực tế học tập, đồng thời giảm bớt áp lực và lo lắng trước ngưỡng cửa đại học.

Điểm nhấn được mong chờ nhất trong chương trình chính là STU Tour – hành trình khám phá hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường. Học sinh được trực tiếp tham quan thư viện, phòng máy, phòng thí nghiệm, khu học tập các khoa, nhà thi đấu và khu sinh hoạt thể thao. Nhiều bạn không giấu được sự hào hứng khi tưởng tượng về quãng thời gian học tập và sinh hoạt tại đây trong tương lai.

Song song đó, khu vực STU Fair luôn nhộn nhịp với hàng loạt hoạt động tư vấn ngành học, trải nghiệm câu lạc bộ sinh viên, trò chơi tương tác và quà tặng hấp dẫn. Mỗi gian hàng không chỉ cung cấp thông tin mà còn mang đến bức tranh sinh động về đời sống sinh viên STU – trẻ trung, năng động, cởi mở và đầy cảm hứng.

Kết thúc chương trình, nhiều học sinh rời STU với tâm thế khác hẳn lúc ban đầu. Không chỉ dừng lại ở sự tò mò, các bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về môi trường học tập, ngành học yêu thích và con đường mình muốn theo đuổi. “Một ngày làm sinh viên STU” vì thế không chỉ là một hoạt động trải nghiệm, mà còn là nơi khơi gợi ước mơ và tiếp thêm động lực để học sinh tự tin bước vào chặng đường đại học phía trước.

Thông qua hình thức trải nghiệm thực tế, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng học sinh THPT trong công tác hướng nghiệp – tuyển sinh, đồng thời lan tỏa hình ảnh một môi trường học tập hiện đại, thân thiện và giàu cơ hội phát triển dành cho thế hệ trẻ.

