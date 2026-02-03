'Phù thủy' bảng xanh và siêu phẩm linh vật ngựa gây 'bão' mạng xã hội

TPO - Không cần sơn dầu hay đồ họa kỹ thuật số, chỉ với những viên phấn viết bảng đơn sơ, một cô giáo tại Đắk Lắk đã khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi tái hiện cực phẩm linh vật Tết sống động.

Giữa không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, bức tranh phấn bảng "Mã đáo thành công" của cô giáo mỹ thuật Vũ Mặc Khuê Trâm (Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đang trở thành tâm điểm gây chú ý trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Dưới bàn tay tài hoa của cô Trâm, đàn ngựa trong bức tranh "Mã đáo thành công" không chỉ là những hình khối tĩnh lặng, mà dường như đang thực sự lay động trong một cuộc đua nghẹt thở.

Cô đã khéo léo sử dụng kỹ thuật chồng lớp và tán sắc để tạo nên những khối cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc của loài tuấn mã. Từng đường nét phấn trắng, vàng, nâu đan xen tỉ mỉ, phác họa nên những chi tiết mềm mại. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là đôi mắt của đàn ngựa – được cô chăm chút đến từng tia sáng, toát lên vẻ tinh anh, quật khởi và đầy nghị lực khiến cộng đồng mạng thích thú.

Bức tranh linh vật "Mã đáo thành công" của cô giáo gây thích thú cộng đồng mạng.

Nhớ lại cơ duyên này, cô Trâm xúc động chia sẻ, hành trình sáng tạo này bắt nguồn từ sự trăn trở về những nét vẽ trang trí hoa lá đơn điệu suốt nhiều năm cũ. Quyết tâm làm mới không gian học đường, từ năm 2023, cô Trâm bắt đầu thử sức với hình tượng linh vật. Bước ngoặt lớn nhất chính là tác phẩm linh vật Rồng từng "gây sốt" trước đó.

Qua nét phấn tài hoa, hình ảnh con rồng hiện lên vô cùng uy nghi với thân mình uốn lượn mềm mại nhưng mạnh mẽ, từng lớp vảy được tỉa tót sắc nét, đôi mắt rực sáng tinh anh và thần thái dũng mãnh như đang bay lượn giữa làn mây ngũ sắc. Tác phẩm ấy không chỉ làm bừng sáng cả căn phòng học mà còn thực sự chạm đến trái tim của cộng đồng mạng.

Để có được những tác phẩm linh vật sống động như thật, cô giáo Mỹ thuật đã dành hàng giờ nghiên cứu kỹ lưỡng các bức tranh mẫu, từ đó chắt lọc thần thái để gửi gắm vào từng nét phấn. Với cô, mỗi bức tranh không chỉ là món quà Xuân dành tặng đồng nghiệp và học sinh, mà còn là ngọn lửa thắp sáng đam mê sáng tạo, biến những viên phấn vô tri thành nhịp cầu kết nối tình yêu nghệ thuật dưới mái trường thân yêu.

Một số linh vật cô giáo từng vẽ khiến cộng đồng mạng trầm trồ:

Linh vật rồng cô giáo từng vẽ được cộng đồng mạng trầm trồ khen nức lòng.

Tác phẩm linh vật rắn cô giáo từng vẽ được nhiều học sinh, cộng đồng mạng tâm đắc.