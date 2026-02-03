Thủ khoa Kỳ thi Đánh giá tư duy có năng lực đặc biệt về Toán

TPO - Thủ khoa của Kỳ thi Đánh giá tư duy Đợt 1 của Đại học Bách Khoa Hà Nội là em Trần Anh Tú, học sinh Trường THPT Hưng Nhân (Hưng Yên). Tú được giáo viên đánh giá là học sinh có năng khiếu đặc biệt về Toán.

Sáng 3/2, Đại học Bách Khoa Hà Nội công bố kết quả Kỳ thi Đánh giá tư duy đợt 1. Trần Anh Tú, đạt mức điểm 96,10/100, trở thành thủ khoa đợt 1 của kỳ thi.

Trần Anh Tú cho biết, khi biết thông tin trở thành thủ khoa em rất bất ngờ và hạnh phúc. Em đã gọi điện báo cho mẹ và thầy Tiềm, giáo viên chủ nhiệm lớp cũng là người dạy môn Toán để báo tin vui. Khi làm bài thi, em thấy mình làm “cũng được” nhưng không nghĩ sẽ trở thành thủ khoa.

Chị Nguyễn Thị Dung, mẹ của Tú chia sẻ cảm xúc vui sướng, hạnh phúc khi hay tin con trở thành thủ khoa của kỳ thi khó nhằn.

Từ chiều 2/2, chị Dung được con gọi điện báo thông tin “khả năng sẽ trở thành thủ khoa” đã rất phấn khởi nhưng vẫn cẩn thận dặn con phải chờ thông báo chính xác hãy vui.

Bố của Tú khoe bằng khen con đạt giải Nhất môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024.

Chị Dung cho biết, từ bé, Anh Tú luôn chăm chỉ, ham học. Kết quả học tập từ bậc tiểu học, THCS của con trai đều khiến bố mẹ hài lòng.

Trong quá trình học của con, bố mẹ chưa từng phải nhắc nhở, thúc giục con chuyện học bài, làm bài tập. Thậm chí, lắm hôm thấy con thức quá khuya học bài, bố mẹ phải nhắc nhở, con đi ngủ sớm còn giữ sức khỏe cho những ngày tiếp theo. Nhất là khi lên lớp 12, bài vở nhiều nhưng con luôn tự sắp xếp thời gian học ở trường, làm bài ở nhà một cách khoa học.

Còn bố của Tú, anh Trần Văn Tuấn nói: "Có được kết quả như vậy là nhờ ý thức tự giác học tập nghiêm túc của con. Gia đình không áp lực thành tích, điểm số nên chưa từng ép con học nhiều hay đi học thêm".

Gia đình cũng tiết lộ, Tú chủ yếu học kiến thức thầy cô giảng dạy trên lớp. Về nhà, con tự mày mò đọc sách, tìm tài liệu trên mạng và xin thêm bài tập từ thầy cô giáo để tự làm đề. “Từ bé đến lớn, con ít tham gia các lớp học thêm hay phải luyện thi ở các trung tâm”, mẹ Tú nói.

Được biết, trong mùa tuyển sinh ĐH năm nay, Anh Tú dự định sẽ xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin.

Học sinh nổi trội về Toán

Chia sẻ với PV Tiền Phong, thầy Trần Quang Tiềm, giáo viên dạy Toán cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 của Anh Tú cho biết, thầy xúc động khi được học trò báo tin vui. “Tú còn xin phép thầy nghỉ học ngày 3/2 để có hoạt động riêng”, thầy Tiềm nói.

Cũng theo thầy Tiềm, Anh Tú có năng lực nổi trội về Toán. Có thể nói là học trò có năng khiếu đặc biệt về Toán. Các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ, trò đều đạt điểm tối đa. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh của năm học 2025-2026, Tú là đội trưởng và đạt điểm tuyệt đối 20/20. Tại kỳ thi kiểm tra chất lượng trên toàn tỉnh năm nay, Tú cũng đạt điểm Toán 10/10.

Trước đó, khi còn là học sinh lớp 10, nam sinh cũng giành điểm tuyệt đối ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Thái Bình (cũ).

Anh Tú (thứ 4 từ phải qua) được vinh danh trong kỳ thi học sinh giỏi.

Đối với kỳ thi đánh giá tư duy, điểm môn Toán chiếm tỷ trọng khá lớn nên Tú chiếm lợi thế và đạt tối đa 40/40 điểm.

Ngoài môn Toán, giáo viên chủ nhiệm cũng tiết lộ, nam sinh còn giỏi các môn Khoa học tự nhiên. Các môn như Vật lý, Hóa học đều có điểm tổng kết gần 10 điểm.

Cũng theo thầy Tiềm, ở lớp, Anh Tú được nhiều bạn bè quý mến vì đức tính hòa đồng, tích cực, năng nổ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao. Nam sinh cũng thường xuyên hỗ trợ giảng bài, chữa lỗi sai cho các bạn trong lớp cũng như các bạn trong đội tuyển thi học sinh giỏi.