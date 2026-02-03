Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Hé lộ nguyên nhân học sinh lớp 5 bị chị họ dùng dao rạch nhiều nhát lên tay

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Em học sinh lớp 5 ở Cà Mau bị chị họ dùng dao rọc giấy rạch nhiều nhát lên tay xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày, khi hai em ở chung nhà, bố mẹ đi làm xa.

Công an xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) cho biết, nạn nhân trong vụ việc là em T.T.N. (12 tuổi), học lớp 5 Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc. Theo đó, em N. cùng chị họ là T.T.V. (12 tuổi) sinh sống tại nhà bà ngoại ở xã Đá Bạc (Cà Mau). Giữa tháng 1/2026, hai em xảy ra mâu thuẫn lớn trong sinh hoạt hàng ngày khi ở chung nhà.

622692656-2705068249857054-1137780513947474938-n.jpg
Vết thương trên tay em N.

Cụ thể, ngày 12/1, thấy chị họ chơi điện thoại trong phòng ngủ, N. rủ chị chơi cùng nhưng không được đồng ý. Sau đó, N. dùng tay kéo áo của V. nhiều lần, nên chị họ đã dùng dao rọc giấy rạch nhiều nhát vào hai tay em N.

Hành vi này không dừng lại, tiếp tục lặp lại vào khoảng 2 và 4 ngày sau đó, khiến em N. bị thương thêm ở vùng chân và trên người.

Làm việc với công an, em T.T.V đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây thương tích cho em mình. Quá trình kiểm tra tại phòng ngủ của hai chị em, lực lượng chức năng phát hiện ga, nệm, chăn, gối ôm và nhiều mảnh khăn giấy có dính vết màu đỏ nghi là máu.

Trước đó, như Báo Tiền Phong thông tin, ngày 21/1, giáo viên Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc phát hiện trên người em T.T.N. có nhiều vết thương hở miệng nên báo về gia đình.

Sau khi kiểm tra, gia đình em N. nhận thấy các vết thương bất thường nên trình báo công an xã. Sau khi làm rõ vụ việc, ông bà nội em N. đã đón em về chăm sóc. Vụ việc cũng được báo cáo lên cơ quan cấp tỉnh. Được biết, cha mẹ N. đi làm ăn xa nên gửi con cho bà ngoại chăm sóc. Do đây là mâu thuẫn giữa 2 chị em họ nên gia đình cũng không đề nghị chính quyền xử lý.

Tân Lộc
#học sinh #Cà Mau #bạo hành #chị họ #thương tích #mâu thuẫn #trẻ em

Xem thêm

Cùng chuyên mục