Kiệu Tết được mùa, rớt giá sâu

TPO - Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, thị trường củ kiệu tại TPHCM trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Từ chợ đầu mối đến chợ truyền thống, kiệu Tết từ nhiều tỉnh thành liên tục đổ về với sản lượng lớn, giá bán xuống mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua. Trong khi người tiêu dùng hồ hởi vì mua được kiệu rẻ, thì không ít nhà vườn lại rơi vào cảnh “được mùa mất giá”.

Ghi nhận tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, TPHCM) những ngày gần đây, củ kiệu được tập kết thành từng đống lớn, chiếm trọn một khu vực riêng trong chợ. Các vựa kiệu hoạt động gần như suốt đêm để kịp phân phối hàng đi các chợ truyền thống và điểm bán lẻ trong thành phố cũng như các tỉnh lân cận.

Kiệu Tết tràn ngập ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức

Tại đây, nhiều loại kiệu như kiệu Huế, kiệu lá Đồng Tháp, kiệu Nha Trang, kiệu Vũng Tàu… được bán sỉ và lẻ, tấp nập khách mua lúc nửa đêm. Trong đó, nhiều mặt hàng củ kiệu có giá bán lẻ chỉ từ 30.000 đồng/kg. So với mọi năm, mức giá này thấp hơn đáng kể.

“Trước đây, giá kiệu rẻ nhất cũng khoảng 50.000 đồng/kg, năm nay chỉ còn 30.000 đồng/kg, tôi mua liền 5 kg về ngâm ăn Tết”, bà Nguyễn Thị Thủy (ngụ phường Thủ Đức) nói.

Không chỉ tại chợ đầu mối, ở nhiều chợ truyền thống nội thành TPHCM, kiệu Tết cũng được bày bán với giá “mềm”, thu hút đông đảo người dân mua sắm sớm cho mâm cơm ngày Tết.

Kiệu năm nay có giá thấp kỷ lục, giá bán lẻ đến người tiêu dùng chỉ từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, loại VIP chỉ 60.000 đồng

Thậm chí, kiệu Nha Trang chỉ 20.000 đồng/kg

Theo các tiểu thương, nguồn kiệu năm nay chủ yếu đến từ các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (khu vực Bình Định cũ), Khánh Hòa, Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) và cả khu vực TPHCM (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Sau khi tập kết tại chợ đầu mối Thủ Đức, kiệu được phân phối đi khắp các địa bàn của TPHCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.

Từ đêm đến rạng sáng, hàng trăm tấn kiệu liên tục được xe tải đưa về chợ. Mỗi đêm, các vựa lớn bán ra từ vài tấn đến hơn chục tấn kiệu. Cao điểm có thời điểm lượng hàng nhập về lên tới 50 – 70 tấn/ngày, tạo nên cảnh mua bán tấp nập nhưng cũng khiến giá bị “neo” ở mức thấp.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, chủ vựa kiệu Lộc Bé tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, vào ngày thường, ông vẫn kinh doanh kiệu nhưng với sản lượng nhỏ. Riêng dịp Tết, lượng hàng tăng gấp hàng chục lần.

Hàng chục tấn kiệu nhập chợ mỗi đêm

“Hiện mỗi ngày vựa tôi bán khoảng 10 – 15 tấn kiệu. Càng vào sâu tháng Chạp, lượng hàng sẽ còn tăng mạnh để phục vụ thị trường Tết”, ông Lộc nói.

Theo ông Lộc, năm nay kiệu Tết rơi vào tình trạng “được mùa mất giá”. Trước đó, nhiều người lo ngại thời tiết mưa bão, lũ lụt sẽ ảnh hưởng đến năng suất, nhưng thực tế sản lượng lại cao hơn năm ngoái. Nông dân thu hoạch đồng loạt sau mùng 10 tháng Chạp để kịp xuống giống vụ mới khiến nguồn cung dồn dập, giá bán buộc phải giảm sâu.

Kiệu Huế giá rẻ nên người dân mua nhiều, tuy nhiên nông dân lại lo lắng vì "được mùa mất giá"

“Giá kiệu đầu mùa khoảng 70.000 đồng/kg, nay giảm còn 50.000 đồng, thậm chí kiệu đẹp từ Bình Định hay Huế cũng chỉ còn 25.000 – 30.000 đồng/kg”, ông Lộc cho hay.

Giá bán sụt giảm mạnh giúp sức mua của người dân tăng, lượng tiêu thụ tại các sạp vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều nhà vườn gần như không có lãi. Có thời điểm, giá kiệu tại ruộng chỉ còn 15.000 – 20.000 đồng/kg – mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua, khiến người trồng kiệu chịu áp lực lớn về chi phí và thu nhập.

Ban quản lý chợ tạo nhiều điều kiện để xe ra vào tận nơi kinh doanh kiệu giúp tiểu thương dễ dàng mua bán

Nhằm hỗ trợ tiểu thương yên tâm kinh doanh trong cao điểm Tết, Ban Quản lý chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đã triển khai nhiều giải pháp như sắp xếp lại bến bãi, phân luồng giao thông hợp lý, tăng cường nhân lực bốc xếp. Nhờ đó, việc xuống hàng, giải phóng hàng hóa diễn ra nhanh chóng, hạn chế ùn ứ, góp phần giữ ổn định thị trường nông sản phục vụ Tết Nguyên đán.