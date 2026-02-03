Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Chiêm ngưỡng tượng cá Ông 'khủng' ở Bãi Sau Vũng Tàu

An Yên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tượng cá Ông đúc bằng đồng, nặng 40 tấn, được lắp đặt tại quảng trường Cá Ông ở Bãi Sau Vũng Tàu, TPHCM trên một bệ đá giữa hồ nước, có hệ thống phun nước và chiếu sáng, thu hút người dân và du khách đến check-in

Ngày 3/2, tượng cá Ông bằng đồng nặng 40 tấn ở Bãi Sau Vũng Tàu, TPHCM đã hoàn thành, thu hút người dân và du khách đến chiêm ngưỡng.

gen-h-ca-ong-2.jpg
Tượng cá Ông bằng đồng cao 8 m, nặng 40 tấn

Toàn bộ tượng Cá Ông do nghệ nhân Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Đúc Đại Nam (tỉnh Ninh Bình) chế tác. Ông Nam là nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng, là tác giả của nhiều công trình đúc tượng đồng lớn, như: tượng 14 vị Vua nhà Trần; tượng đài Thánh Gióng nặng 85 tấn đặt tại núi đá Chồng (Sóc Sơn - Hà Nội); tượng đài Hòa Bình, cao 8m đặt tại công viên Hòa Bình, nam Thăng Long (Hà Nội)…

Sau khi đúc xong, đơn vị thực hiện đã thuê xe siêu trường siêu trọng vận chuyển 3 ngày 3 đêm từ xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình) về phường Vũng Tàu (TPHCM) để lắp đặt tại quảng trường Cá Ông với diện tích 2.573m2. Tượng Cá Ông được đặt trên bệ đá, giữa hồ nước có hệ thống phun nước và chiếu sáng.

gen-h-ca-ong-1.jpg
Tượng cá Ông đặt ở Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM

Ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu - chủ đầu tư dự án cho biết, tượng Cá Ông được đúc bằng đồng đỏ, cao 8m, dày 20mm. Chất liệu này thể hiện sự sang trọng, bền vững, có thể chịu được mức độ khắc nghiệt của thời tiết và nước biển. Dự kiến tuổi thọ công trình khoảng 100 năm.

Biểu tượng Cá Ông là hạng mục trọng tâm nằm trong tổng thể Dự án chỉnh trang trục Thùy Vân (phường Vũng Tàu). Công trình có tổng mức đầu tư 39 tỷ đồng được thi công "thần tốc" trong vòng 2 tháng 15 ngày.

gen-h-ca-ong-3.jpg
Tượng cá Ông nhìn từ trên cao

Đơn vị thi công đã phải đúc tượng tỷ lệ 1/1 để nghiệm thu mẫu rồi mới được đúc khuôn bằng chất liệu composite. Sau đó, khuôn được đưa ra Ninh Bình để đổ khuôn, tạc tượng… theo phương pháp đúc đồng truyền thống.

Theo ông Đoàn Hải Linh, Cá Ông là biểu tượng của vị thần hộ mệnh trên biển, che chở cho ngư dân vượt qua bão tố, mang lại bình an và may mắn. Cá Ông được tôn kính như vị thần của biển cả, với niềm tin giúp ngư dân khi gặp nạn và dẫn đường cho tàu thuyền bị lạc đường.

Sự xuất hiện của cá Ông được xem là điềm lành, mang lại may mắn, mùa màng bội thu và sự bình yên cho các chuyến ra khơi.

An Yên
#Tượng Cá Ông bằng đồng tại Vũng Tàu #Dự án chỉnh trang khu vực Vũng Tàu #Vũng Tàu #TPHCM #Tết Bính Ngọ 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục