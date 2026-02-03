Chiêm ngưỡng tượng cá Ông 'khủng' ở Bãi Sau Vũng Tàu

TPO - Tượng cá Ông đúc bằng đồng, nặng 40 tấn, được lắp đặt tại quảng trường Cá Ông ở Bãi Sau Vũng Tàu, TPHCM trên một bệ đá giữa hồ nước, có hệ thống phun nước và chiếu sáng, thu hút người dân và du khách đến check-in

Ngày 3/2, tượng cá Ông bằng đồng nặng 40 tấn ở Bãi Sau Vũng Tàu, TPHCM đã hoàn thành, thu hút người dân và du khách đến chiêm ngưỡng.

Tượng cá Ông bằng đồng cao 8 m, nặng 40 tấn

Toàn bộ tượng Cá Ông do nghệ nhân Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Đúc Đại Nam (tỉnh Ninh Bình) chế tác. Ông Nam là nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng, là tác giả của nhiều công trình đúc tượng đồng lớn, như: tượng 14 vị Vua nhà Trần; tượng đài Thánh Gióng nặng 85 tấn đặt tại núi đá Chồng (Sóc Sơn - Hà Nội); tượng đài Hòa Bình, cao 8m đặt tại công viên Hòa Bình, nam Thăng Long (Hà Nội)…

Sau khi đúc xong, đơn vị thực hiện đã thuê xe siêu trường siêu trọng vận chuyển 3 ngày 3 đêm từ xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình) về phường Vũng Tàu (TPHCM) để lắp đặt tại quảng trường Cá Ông với diện tích 2.573m2. Tượng Cá Ông được đặt trên bệ đá, giữa hồ nước có hệ thống phun nước và chiếu sáng.

Tượng cá Ông đặt ở Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM

Ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu - chủ đầu tư dự án cho biết, tượng Cá Ông được đúc bằng đồng đỏ, cao 8m, dày 20mm. Chất liệu này thể hiện sự sang trọng, bền vững, có thể chịu được mức độ khắc nghiệt của thời tiết và nước biển. Dự kiến tuổi thọ công trình khoảng 100 năm.

Biểu tượng Cá Ông là hạng mục trọng tâm nằm trong tổng thể Dự án chỉnh trang trục Thùy Vân (phường Vũng Tàu). Công trình có tổng mức đầu tư 39 tỷ đồng được thi công "thần tốc" trong vòng 2 tháng 15 ngày.

Tượng cá Ông nhìn từ trên cao

Đơn vị thi công đã phải đúc tượng tỷ lệ 1/1 để nghiệm thu mẫu rồi mới được đúc khuôn bằng chất liệu composite. Sau đó, khuôn được đưa ra Ninh Bình để đổ khuôn, tạc tượng… theo phương pháp đúc đồng truyền thống.

Theo ông Đoàn Hải Linh, Cá Ông là biểu tượng của vị thần hộ mệnh trên biển, che chở cho ngư dân vượt qua bão tố, mang lại bình an và may mắn. Cá Ông được tôn kính như vị thần của biển cả, với niềm tin giúp ngư dân khi gặp nạn và dẫn đường cho tàu thuyền bị lạc đường.

Sự xuất hiện của cá Ông được xem là điềm lành, mang lại may mắn, mùa màng bội thu và sự bình yên cho các chuyến ra khơi.