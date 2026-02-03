Khởi công và thông xe kỹ thuật 2 dự án giao thông nghìn tỷ ở Đồng Nai

TPO - Tuyến đường ven sông Cái và cầu Thống Nhất là 2 dự án mang ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian đô thị ven sông hiện đại, giúp khai thác hiệu quả lợi thế sông Đồng Nai.

Ngày 3/2, tỉnh Đồng Nai đã khởi công Dự án Xây dựng đường ven sông Cái (một nhánh sông Đồng Nai), thuộc phường Trấn Biên và phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Dự án Xây dựng đường ven sông Cái do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài khoảng 4,6 km, điểm đầu giao với đường Hà Huy Giáp, điểm cuối nối với đường Trần Quốc Toản. Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang 32 m. Tổng mức đầu tư của dự án là 574 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027.

Phối cảnh đường ven sông Cái

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai Đây là tuyến giao thông góp phần hoàn chỉnh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật; mở rộng không gian đô thị ven sông, giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu và hình thành trục cảnh quan kết nối cửa ngõ phía Đông khu vực trung tâm tỉnh. Dự án mang ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian đô thị ven sông hiện đại, giúp khai thác hiệu quả lợi thế dòng sông Đồng Nai.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho rằng: Dự án Xây dựng đường ven sông Cái là một trong những công trình hạ tầng đô thị trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Công trình ngoài mục đích giúp kết nối giao thông, giảm tải cho các tuyến đường nội đô, còn mở ra trục cảnh quan ven sông. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Cầu Thống Nhất được thông xe kỹ thuật

Cũng trong ngày 3/2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật cầu Thống Nhất (cầu bắc qua sông Cái) thuộc Dự án Xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (nay là phường Trấn Biên), đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn.

Dự án Xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (cũ), đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn có tổng mức đầu tư hơn 1,5 ngàn tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Dự án có chiều dài khoảng 5,5 km, gồm 2 nhánh: Nhánh 1 từ đường Võ Thị Sáu đến nút giao với đường Đặng Văn Trơn tại khu vực cầu An Hảo dài 3,7 km, mặt cắt ngang 60 m, bao gồm cầu Thống Nhất dài 564 m, rộng 31 m. Nhánh 2 từ vòng xoay giao với nhánh 1 đến nút giao với đường Đặng Văn Trơn và cầu Bửu Hòa có chiều dài 1,7 km, mặt cắt ngang 47 m.

Cầu Thống Nhất giữ vai trò then chốt trong việc kết nối Khu đô thị Hiệp Hòa quy mô khoảng 294 ha, được xác định là một trong những không gian phát triển đô thị trọng điểm trong giai đoạn tới. Khi được kết nối đồng bộ về hạ tầng giao thông, Khu đô thị Hiệp Hòa sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển thành đô thị hiện đại, dịch vụ - thương mại - du lịch, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và chỉnh trang diện mạo đô thị của phường Trấn Biên và tỉnh Đồng Nai.