Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Khởi công và thông xe kỹ thuật 2 dự án giao thông nghìn tỷ ở Đồng Nai

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tuyến đường ven sông Cái và cầu Thống Nhất là 2 dự án mang ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian đô thị ven sông hiện đại, giúp khai thác hiệu quả lợi thế sông Đồng Nai.

Ngày 3/2, tỉnh Đồng Nai đã khởi công Dự án Xây dựng đường ven sông Cái (một nhánh sông Đồng Nai), thuộc phường Trấn Biên và phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Dự án Xây dựng đường ven sông Cái do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài khoảng 4,6 km, điểm đầu giao với đường Hà Huy Giáp, điểm cuối nối với đường Trần Quốc Toản. Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang 32 m. Tổng mức đầu tư của dự án là 574 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027.

duong-ven-song-cai.jpg
Phối cảnh đường ven sông Cái

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai Đây là tuyến giao thông góp phần hoàn chỉnh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật; mở rộng không gian đô thị ven sông, giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu và hình thành trục cảnh quan kết nối cửa ngõ phía Đông khu vực trung tâm tỉnh. Dự án mang ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian đô thị ven sông hiện đại, giúp khai thác hiệu quả lợi thế dòng sông Đồng Nai.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho rằng: Dự án Xây dựng đường ven sông Cái là một trong những công trình hạ tầng đô thị trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Công trình ngoài mục đích giúp kết nối giao thông, giảm tải cho các tuyến đường nội đô, còn mở ra trục cảnh quan ven sông. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nâng cao chất lượng sống của người dân.

cau-tn.jpg
Cầu Thống Nhất được thông xe kỹ thuật

Cũng trong ngày 3/2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật cầu Thống Nhất (cầu bắc qua sông Cái) thuộc Dự án Xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (nay là phường Trấn Biên), đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn.

Dự án Xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (cũ), đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn có tổng mức đầu tư hơn 1,5 ngàn tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Dự án có chiều dài khoảng 5,5 km, gồm 2 nhánh: Nhánh 1 từ đường Võ Thị Sáu đến nút giao với đường Đặng Văn Trơn tại khu vực cầu An Hảo dài 3,7 km, mặt cắt ngang 60 m, bao gồm cầu Thống Nhất dài 564 m, rộng 31 m. Nhánh 2 từ vòng xoay giao với nhánh 1 đến nút giao với đường Đặng Văn Trơn và cầu Bửu Hòa có chiều dài 1,7 km, mặt cắt ngang 47 m.

Cầu Thống Nhất giữ vai trò then chốt trong việc kết nối Khu đô thị Hiệp Hòa quy mô khoảng 294 ha, được xác định là một trong những không gian phát triển đô thị trọng điểm trong giai đoạn tới. Khi được kết nối đồng bộ về hạ tầng giao thông, Khu đô thị Hiệp Hòa sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển thành đô thị hiện đại, dịch vụ - thương mại - du lịch, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và chỉnh trang diện mạo đô thị của phường Trấn Biên và tỉnh Đồng Nai.

Mạnh Thắng
#Đồng Nai #giao thông #dự án #cầu Thống Nhất #đô thị

Xem thêm

Cùng chuyên mục