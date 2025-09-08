Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Đầu tư

Google News

Đồng Tháp khởi công dự án đường ven sông gần 2.000 tỷ đồng

Hòa Hội

Ngày 8/9, UBND tỉnh Đồng Tháp khởi công Dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định và phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định đi qua các phường: Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp. Dự án có tổng chiều dài gần 10km, gồm hạng mục kè kết hợp với đường giao thông, công viên, chiếu sáng, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

z6989045387186-aba13f2f246a236f227729f50a7c5e8f.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án được xây dựng với mục tiêu đầu tư giao thông thủy bộ kết nối Tiền Giang - Long An trước đây (nay là tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tây Ninh), kết hợp chỉnh trang đô thị, chống sạt lở, triều cường…

Ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết, lễ khởi công dự án này còn nhằm phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sông Bảo Định qua trung tâm Đồng Tháp. Ảnh: Tấn Minh.

Sông Bảo Định qua trung tâm Đồng Tháp. Ảnh: Tấn Minh.

Để dự án được triển khai đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, ông Trần Văn Dũng yêu cầu, chủ đầu tư, các nhà thầu tuân quy định, tập trung thi công sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác hiệu quả. Các đơn vị phải tập trung mọi nguồn lực để dự án đạt chất lượng, tiến độ và mỹ quan, đảm bảo nguồn vốn đầu tư đạt hiệu quả cao nhất.

Hòa Hội
#Đồng Tháp #Bảo Định #Đại hội Đảng #khởi công

Xem thêm

Cùng chuyên mục