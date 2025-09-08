Đồng Tháp khởi công dự án đường ven sông gần 2.000 tỷ đồng

Ngày 8/9, UBND tỉnh Đồng Tháp khởi công Dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định và phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định đi qua các phường: Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp. Dự án có tổng chiều dài gần 10km, gồm hạng mục kè kết hợp với đường giao thông, công viên, chiếu sáng, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án được xây dựng với mục tiêu đầu tư giao thông thủy bộ kết nối Tiền Giang - Long An trước đây (nay là tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tây Ninh), kết hợp chỉnh trang đô thị, chống sạt lở, triều cường…

Ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết, lễ khởi công dự án này còn nhằm phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sông Bảo Định qua trung tâm Đồng Tháp. Ảnh: Tấn Minh.

Để dự án được triển khai đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, ông Trần Văn Dũng yêu cầu, chủ đầu tư, các nhà thầu tuân quy định, tập trung thi công sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác hiệu quả. Các đơn vị phải tập trung mọi nguồn lực để dự án đạt chất lượng, tiến độ và mỹ quan, đảm bảo nguồn vốn đầu tư đạt hiệu quả cao nhất.