Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường Tết

TPO - Thị trường hàng hóa Tết Bính Ngọ 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm với không khí mua sắm sôi động. Từ chợ truyền thống đến siêu thị, trung tâm thương mại và các chuỗi bán lẻ hiện đại, hàng Việt Nam tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm ưu thế rõ rệt cả về diện tích trưng bày lẫn sức mua...

Bán lẻ ưu tiên hàng Việt

Ngày 4/2, ghi nhận tại nhiều hệ thống siêu thị lớn ở TPHCM như SATRA, Co.opmart, MM Mega Market, GO!, Bách Hóa Xanh…, không gian Tết đã được phủ kín ngay từ sảnh vào và các lối đi chính. Bánh kẹo, thực phẩm chế biến, nông sản, giỏ quà Tết… hầu hết đều là sản phẩm sản xuất trong nước. Hàng Việt không chỉ chiếm số lượng áp đảo mà còn được bố trí tại các vị trí “đẹp”, giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận, thuận tiện lựa chọn.

Hàng Việt tại nhiều siêu thị chiếm tới 90%

Đẩy xe hàng đầy ắp các sản phẩm mang thương hiệu Việt, chị Thu Hà (nhân viên văn phòng, ngụ phường Vườn Lài, TPHCM) cho biết, gia đình chị nhiều năm nay ưu tiên sử dụng hàng nội địa. “Giá cả vừa túi tiền, mẫu mã ngày càng đẹp, chất lượng ổn định là những lý do khiến tôi tin tưởng. Đặc biệt, giỏ quà Tết chỉ từ 300.000 – 500.000 đồng nhưng hình thức rất chỉn chu, mua nhanh mà vẫn lịch sự khi biếu tặng”, chị Hà chia sẻ.

Theo các nhà bán lẻ, hàng Việt tiếp tục được xác định là trụ cột nguồn cung dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Central Retail Việt Nam cho biết hệ thống GO!, Tops Market cung ứng hàng nghìn giỏ quà Tết mang nhãn riêng, trong đó phần lớn là đặc sản Việt, giá phổ biến từ 300.000 – 500.000 đồng. Các sản phẩm này được bố trí ngay khu vực sảnh vào để tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

Bánh kẹo, mứt Tết nội địa được người tiêu dùng ưa chuộng

Saigon Co.op duy trì tỷ lệ hàng Việt trên 90% toàn hệ thống, tập trung vào thực phẩm tươi sống, nông sản và sản phẩm OCOP. Đơn vị này dự báo sức mua sẽ tập trung vào nhóm hàng thiết yếu, giỏ quà nông sản và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe nhờ giá ổn định, phù hợp nhu cầu thực tế.

Trong khi đó, MM Mega Market Việt Nam tăng mạnh hàng Việt, đặc biệt là các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, hệ thống phân phối khoảng 200 sản phẩm OCOP, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng phục vụ mâm cỗ truyền thống như bánh chưng, củ kiệu, dưa món cùng nhóm bánh kẹo, mứt Tết nội địa được bố trí tại khu vực dễ thấy, thuận tiện cho khách mua sắm nhanh trong đợt cao điểm.

Sản phẩm trong nước phong phú chủng loại, chất lượng ngày càng nâng cao

Ngoài ra, nhiều loại trái cây đặc sản vùng miền như bưởi, xoài, dưa hấu, vú sữa… được đóng gói thành hộp quà Tết với giá từ khoảng 119.000 – 300.000 đồng/hộp, đáp ứng nhu cầu biếu tặng số lượng lớn của người tiêu dùng.

Hàng Việt thắng thế ở chợ truyền thống

Không chỉ tại kênh bán lẻ hiện đại, thị trường chợ truyền thống cũng sôi động từ sớm. Bà Lê Thị Hồng, chủ cửa hàng thực phẩm cao cấp trên đường Hàm Nghi (phường Sài Gòn) cho biết từ đầu tháng 10/2025, các đầu mối đã liên tục chào hàng Tết. Nếu trước đây cửa hàng của bà chủ yếu nhập bánh mứt, socola, đồ uống ngoại để phục vụ nhu cầu biếu tặng thì vài năm trở lại đây, xu hướng trên đã đảo chiều.

Tại chợ truyền thống, các cửa hàng chủ yếu bán hàng Việt cho người tiêu dùng trong nước và du khách nước ngoài

“Sản phẩm trong nước hiện rất đa dạng, từ phân khúc trung bình đến cao cấp đều có. Những mặt hàng trước kia khách chuộng nhập khẩu từ Mỹ, Pháp, Hàn Quốc thì nay doanh nghiệp Việt đã sản xuất được sản phẩm tương đương, chất lượng ngang bằng nhưng giá cạnh tranh hơn. Nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng cũng giúp người tiêu dùng yên tâm”, bà Hồng nói.

Bà Hồng nói thêm, tỷ lệ hàng Việt tại cửa hàng hiện chiếm gần 70%, trong khi khoảng 5 năm trước chỉ khoảng 40%.

Ở góc độ sản xuất, đại diện Vissan cho biết doanh nghiệp đã khởi động kế hoạch Tết từ giữa năm 2025, tăng ngân sách sản xuất khoảng 8% so với cùng kỳ và chủ động dự trữ thêm 10 – 20% sản lượng. Dự kiến, Vissan cung ứng gần 850 tấn thực phẩm tươi sống và hơn 3.400 tấn thực phẩm chế biến cho thị trường Tết, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, dùng thử để kích cầu.

Hàng Việt lên ngôi mùa Tết

Theo các tiểu thương, người tiêu dùng năm nay đặc biệt ưa chuộng những dòng đặc sản có câu chuyện thương hiệu rõ ràng, bao bì được đầu tư chỉn chu. Chị Hồng Ngọc, chủ quầy bánh mứt tại chợ Bến Thành chia sẻ, dù hàng ngoại vẫn hiện diện nhưng mứt dừa, mứt gừng, hạt điều nội địa vẫn bán chạy nhờ giá cạnh tranh và hương vị quen thuộc.

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm mới như mì gạo chuối xanh, bánh phồng tôm không tiêu Cà Mau hay các dòng hóa mỹ phẩm từ quả bơ… cũng được đầu tư bài bản, hướng đến nhóm người tiêu dùng quan tâm thực dưỡng và lối sống xanh.

Nhận định về thị trường Tết năm nay, bà Lý Kim Chi – Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TPHCM cho biết, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn đơn vị vẫn chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ giá bán, nếu có điều chỉnh cũng chỉ ở mức vài phần trăm.

“Giữ giá là cách để giữ thị phần và duy trì nhịp tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn”, bà Chi nhấn mạnh.