TPHCM: Thay đổi lịch hoạt động, miễn phí vé nhiều tuyết buýt dịp Tết Bính Ngọ

TPO - Dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026, TPHCM dự báo nhu cầu đi lại tăng mạnh tại khu vực trung tâm và các đầu mối giao thông. Ngành giao thông thành phố triển khai nhiều giải pháp tăng cường vận tải công cộng, trong đó có các chương trình miễn vé xe buýt nhằm phục vụ người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Miễn phí vé nhiều tuyến buýt

Ngày 4/2, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) đã có kế hoạch đảm bảo hoạt động vận tải hành khách công cộng trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026. Thời gian triển khai kéo dài 20 ngày, từ 7/2 đến 26/2 (tức từ 20 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Theo Trung tâm, trong dịp Tết năm nay, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn TPHCM được nghỉ liên tục 9 ngày, từ 14/2 đến hết 22/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết). Do đó, nhu cầu sử dụng các loại hình vận tải hành khách công cộng như xe buýt, metro số 1 (Bến Thành -Suối Tiên), buýt sông… được dự báo sẽ tăng cao, đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố, sân bay, nhà ga, bến xe liên tỉnh và các địa điểm tổ chức lễ hội.

Các tuyến xe buýt do Công ty TNHH Vận tải Sinh thái VinBus khai thác sẽ miễn vé từ ngày 17 đến 19/2 (mùng 1 đến mùng 3 Tết). Ảnh: Hữu Huy

Để đáp ứng nhu cầu đi lại và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, Trung tâm sẽ triển khai chương trình miễn vé xe buýt trên nhiều tuyến. Cụ thể, các tuyến xe buýt do Công ty TNHH Vận tải Sinh thái VinBus khai thác sẽ miễn vé từ ngày 17 đến 19/2 (mùng 1 đến mùng 3 Tết). Các tuyến do Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang - Futabuslines đảm nhận được miễn vé từ ngày 16 đến 18/2 (29 tháng Chạp đến mùng 2 Tết).

Ngoài ra, Phương Trang - Futabuslines còn áp dụng miễn vé đối với toàn bộ các tuyến xe buýt không sử dụng ngân sách hỗ trợ do đơn vị khai thác, gồm các tuyến: 67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 và 63-1.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, các chương trình miễn vé dịp Tết không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, du xuân mà còn góp phần thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, giảm áp lực giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường và thúc đẩy lộ trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải của TPHCM.

Chia 3 giai đoạn điều hành giao thông công cộng

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM), nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Bính Ngọ 2026, hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố được tổ chức điều hành theo 3 giai đoạn, chia thành 9 nhóm tuyến cần điều chỉnh hoặc giữ ổn định.

Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 7 đến 13/2 (20-26 tháng Chạp), khi nhu cầu đi lại bắt đầu tăng, đặc biệt tại các bến xe khách liên tỉnh, sân bay và nhà ga. Trong giai đoạn này, Trung tâm điều chỉnh linh hoạt thông số hoạt động của 106 tuyến xe buýt có trợ giá để đáp ứng lưu lượng hành khách tập trung vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều.

Hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TPHCM được tổ chức điều hành theo 3 giai đoạn trong dịp Tết.

Giai đoạn 2, từ ngày 14 đến 21/2 (27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), nhu cầu đi lại trên hầu hết các tuyến xe buýt nội đô được dự báo giảm mạnh do người dân nghỉ Tết. Riêng khu vực trung tâm TP, tuyến đường sắt đô thị số 1, buýt sông và các tuyến kết nối khu vui chơi, lễ hội ghi nhận xu hướng tăng. Trong giai đoạn này, thời gian hoạt động của xe buýt được điều chỉnh phù hợp:

Ngày 16/2 (29 tháng Chạp), các tuyến kết nối bến xe khách liên tỉnh, các điểm trung chuyển lớn và tuyến xe buýt số 20 kết thúc chuyến cuối lúc 17h; các tuyến còn lại kết thúc lúc 12h.

Ngày 17/2 (mùng 1 Tết), các tuyến xe buýt hoạt động từ 8h đến 17h; riêng tuyến số 20 bắt đầu từ 7h.

Giai đoạn 3, từ ngày 22 đến 26/2 (mùng 6 đến mùng 10 Tết), 108 tuyến xe buýt có trợ giá được phục hồi thông số hoạt động. Nhu cầu đi lại được dự báo tăng trở lại, đặc biệt theo chiều từ các bến xe khách liên tỉnh và sân bay về khu dân cư.

Trong dịp này, 3 tuyến xe buýt trợ giá số 50, 52 và 166 tạm ngưng hoạt động từ ngày 9 đến 23/2; 5 tuyến xe buýt không trợ giá số 5, 60-2, 61-3, 60-5 và 171 tạm ngưng từ ngày 16 đến 20/2. Tổng số chuyến xe buýt giảm trong toàn dịp Tết dự kiến 75.883 chuyến. Các tuyến còn lại giữ nguyên thông số hoạt động để bảo đảm tính ổn định của mạng lưới.

Đối với các tuyến xe buýt kết nối Cần Giờ, gồm tuyến số 20, 75, 77 và 90, nhu cầu đi lại được dự báo ổn định so với các năm trước nên giữ nguyên thông số hoạt động.

Các tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và các bến xe khách liên tỉnh được yêu cầu duy trì vận hành đúng biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt, đồng thời tăng cường giải tỏa hành khách tại các đầu mối giao thông nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại tăng nhẹ trong dịp Tết.