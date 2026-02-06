[CẬP NHẬT]: Họp báo công bố 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ chiều 19/1, hai đối tượng đã xông vào Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Phòng giao dịch Trà Bá (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) dùng vật giống súng ngắn, khống chế nhân viên, khách hàng cướp 1,8 tỉ đồng rồi tẩu thoát.

Công an Gia Lai xác định các đối tượng gây ra vụ việc có đặc điểm mặc trang phục, đội mũ bảo hiểm mang thương hiệu Grab; sử dụng xe máy Exciter màu vàng đen, biển số 77G1-313.12; mang theo balo màu xanh và sử dụng vật giống súng ngắn để thực hiện hành vi phạm tội.

Đến ngày 25/1, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện chiếc xe máy giống của 2 nghi phạm được chôn lấp trong hố đào sẵn dưới mương cạn (dùng để dẫn nước chữa cháy trong khu vực đồi thông) thuộc khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 5km về hướng Tây Nam.

Hố có chiều dài 2 mét, sâu 1,15 m, rộng 0,76 m. Chiếc xe nằm đổ nghiêng dưới hố. Để che cái hố này, các đối tượng sử dụng tấm ván bằng gỗ kích thước 2,26 x 1m, được ghép bởi 9 miếng gỗ thông 3 lá; phủ lên trên 1 chiếu nhựa dài 1,2 x2m. Trên cùng, các đối tượng phủ một lớp đất để ngụy trang.

Sau khi cướp khoảng 1,8 tỉ đồng, hai tên cướp lái xe tẩu thoát

Sau nhiều ngày truy tìm, công an phát hiện xe máy giống của băng cướp sử dụng được chôn trong hố dưới mương nước cạn, phía trên được che đậy bằng các tấm ván gỗ thông

Mở rộng hiện trường khoảng 4,7km về hướng Tây Nam, cơ quan Công an phát hiện một số dấu vết bị than hóa và một số cây gỗ bị đốt cháy một phần.

Sau nhiều ngày truy xét, nhiều lúc tưởng chừng đã bắt được nhóm cướp nhưng manh mối lại bị đứt đoạn. Công an tỉnh Gia Lai đã phát động phong trào toàn thể nhân dân chung tay góp sức cùng lực lượng công an đấu tranh tội phạm cướp ngân hàng.

Đến ngày 5/2, hai tên cướp ngân hàng đã sa lưới pháp luật khi đang lẩn trốn tại địa phận phía Tây tỉnh Quảng Ngãi.

Hai đối tượng trong vụ cướp bị công an bắt giữ

Bước đầu xác định 2 nghi phạm này tên Â. và T. Trong đó T. còn khai nhận có liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra vào tháng 8-2018 tại Kon Tum (cũ) khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng và T. đang trốn lệnh truy nã.

Lúc 9 giờ hôm nay (6-2), tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai số 267A, đường Trần Phú, phường Diên Hồng, Công an tỉnh Gia Lai sẽ họp báo công bố thông tin về vụ việc.

Tiếp tục cập nhật...