Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

TPO - Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai xác nhận, sẽ tổ chức họp báo công bố công bố thông tin chi tiết về việc bắt giữ nghi phạm trong vụ cướp khoảng 1,8 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai.

Tối 5/2, một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai xác nhận: Trong sáng mai (6/2), Công an tỉnh sẽ tổ chức họp báo công bố công bố thông tin chi tiết về việc bắt giữ nghi phạm trong vụ cướp khoảng 1,8 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Hai tên cướp trên đường tẩu thoát.

Trước đó, vụ cướp khoảng 1,8 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá được dư luận rất quan tâm bởi sự táo tợn, chuyên nghiệp của nhóm đối tượng này. Vì ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã vào cuộc điều tra, xác định vụ án là đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, tại một mương cạn trong khu vực đồi thông thuộc Khu Công nghiệp Diên Phú, cơ quan công an phát hiện chiếc xe máy Exciter màu vàng đen biển số giả 77G1 - 313.12 mà hai đối tượng cướp sử dụng gây án được chôn trong một cái hố dưới mương. Hố dưới mương được đào để chôn xe có chiều dài 2m, sâu hơn 1m.

Để che hố, các đối tượng sử dụng tấm ván bằng gỗ kích thước 2,2x1m, được ghép bởi 9 miếng gỗ thông ba lá. Trên cùng, các đối tượng phủ 1 lớp đất để ngụy trang. Mở rộng hiện trường khoảng 4,7km, cơ quan công an phát hiện một số dấu vết bị than hóa và một số cây gỗ bị đốt cháy một phần.

Để tìm ra các manh mối của vụ cướp, Công an tỉnh Gia Lai đã treo thưởng xứng đáng cho ai biết thông tin về đặc điểm nhận dạng phương tiện, trang phục (áo, quần, giày, ba lô, mũ bảo hiểm...), việc đào hố chôn giấu phương tiện. Đặc biệt là các thông tin liên quan đến tấm ván gỗ mà các đối tượng dùng để che giấu phương tiện...

Sau nhiều ngày lần theo các dấu vết, đến nay lực lượng Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ được nghi phạm gây án.

Hành vi của các đối tượng rất chuyên nghiệp khiến việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn.