Chồng tạt xăng đốt ‘vợ hờ’ bất thành

TPO - Sau khi tạt xăng đốt 'vợ hờ' nhưng không thành do lửa không cháy, Nguyễn Văn Tuấn Anh, ở An Giang đã đến Công an xã Kiên Lương đầu thú.

Ngày 5/2, Công an xã Kiên Lương (An Giang) cho biết, đã tiếp nhận Nguyễn Văn Tuấn Anh (SN 1983, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) đến đầu thú, thừa nhận hành vi tạt xăng đốt 'vợ hờ' nhưng không thành.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn Anh.



Theo thông tin ban đầu, Tuấn Anh và bà Y Thị Hắc V. (SN 1984), chung sống như vợ chồng, tối 30/1 cả 2 xảy ra mâu thuẫn do Tuấn Anh nghi ngờ bà V. ngoại tình.

Đến tối 31/1, hai người tiếp tục cãi vã, Tuấn Anh doạ chết cùng bà V., rồi gọi con gái đi mua rượu về uống một mình.

Sau đó, Tuấn Anh lấy khoảng 150 ml xăng từ xe mô tô, đổ vào chai nhựa, pha thêm nước rồi đi tìm bà V. Khi thấy bà V. đang nằm võng trước nhà, Tuấn Anh đổ hỗn hợp xăng lên người, dùng tay giữ bà V. lại và bật lửa đốt nhưng không cháy. Đúng lúc này, con gái là Phan Kim X. (SN 2003) chạy ra can ngăn, bà V. nhân cơ hội vùng ra bỏ chạy.