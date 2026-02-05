Lời nói sau cùng của các cựu cán bộ thú y nhận tiền tiếp tay buôn lậu

TPO - Được HĐXX cho nói lời sau cùng trước khi vào nghị án, các cán bộ thú y bị cáo buộc nhận hối lộ để tiếp tay vụ buôn lậu trị giá hơn 1.800 tỷ đồng đều bày tỏ thái độ ăn năn và mong được giảm nhẹ hình phạt. Chiều 6/2, HĐXX sẽ tuyên án.

Chiều 5/2, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI (Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũ) và các đơn vị liên quan, HĐXX đã cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Nói lời sau cùng, bị cáo Bạch Đức Lữu (cựu Trưởng Chi cục Thú y Vùng VI) cho biết vô cùng ân hận về những việc đã xảy ra. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới tập thể cán bộ, lãnh đạo Cục Thú y và Chi cục Thú y Vùng VI vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan.

Bị cáo Lý Hoài Vũ (cựu Phó Chi cục Thú y Vùng VI) nói xấu hổ và tiếc nuối khi hành vi phạm tội của mình không chỉ gây hệ lụy cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến gia đình, cơ quan, đồng nghiệp và các thế hệ tiền bối đã dày công xây dựng, phát triển đơn vị.

Bị cáo Trần Trung Nhân (cựu Trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng – Bưu điện) nói rằng, trong thời gian bị tạm giam, bị cáo nhận thức rõ sai phạm và rất ăn năn, hối hận về hành vi của mình.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Minh Thành (cựu phó Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện) thừa nhận hành vi của mình là trái pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của cơ quan.

Bị cáo Nguyễn Văn Trung (cựu Kiểm dịch viên) bày tỏ sự hối hận, cho rằng sai phạm đã tác động tiêu cực đến gia đình và đơn vị công tác. Bị cáo Trung đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm đoàn tụ với vợ con.

Bị cáo Phạm Trung Trực (chuyên viên Cục Thú y) nói rằng, trong thời gian bị tạm giam, mẹ bị cáo đã qua đời. Bị cáo Trực mong được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về, hoàn thành trách nhiệm của người con, người chồng.

Bị cáo Nguyễn Phú Thái (cựu chuyên viên Cục Thú y) nói rằng, quá trình điều tra luôn tích cực phối hợp với cơ quan chức năng. Bị cáo Thái bày tỏ sự hối hận sâu sắc và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm đoàn tụ với con nhỏ, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, đóng góp cho xã hội.

Các bị cáo còn lại khi nói lời sau cùng đều bày tỏ thái độ ăn năn và bày tỏ mong muốn HĐXX công tâm, cho các bị cáo được hưởng khoan hồng…

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm luận tội, đề nghị HĐXX tuyên cả 25 bị cáo trong vụ án đã phạm tội.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa.

Đại diện cơ quan công tố đề nghị phạt các bị cáo: Bạch Đức Lữu 8-9 năm tù; Trần Trung Nhân 9-10 năm tù; Lý Hoài Vũ, Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Văn Trung cùng bị đề nghị tuyên phạt từ 7-8 năm tù, cùng về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Phạm Trung Trực bị đề nghị phạt 2-3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Nguyễn Phú Thái bị đề nghị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Với 18 bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 4 năm đến 30 năm tù, về tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”.

14h chiều 6/2, HĐXX sẽ tuyên án.