Thu giữ 4 khẩu súng của hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai

TPO - Cùng với việc bắt giữ thành công 2 đối tượng cướp ngân hàng tại tỉnh Gia Lai, công an đã thu giữ 4 khẩu súng cùng nhiều vật chứng quan trọng liên quan.

Công an tỉnh Gia Lai sáng nay họp báo về vụ bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp ngân hàng xảy ra ngày 19/1, tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai.

Trước đó, ngày 5/2, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen, biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của nhiều đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương trong việc điều tra, bắt giữ thành công 2 đối tượng cướp ngân hàng xảy ra tại tỉnh Gia Lai.

Các đơn vị được biểu dương gồm: Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Viện Khoa học hình sự; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Bắc Ninh.

Một đối tượng trong vụ cướp ngân hàng bị bắt.

Theo nội dung thư khen, lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo cho biết, ngày 19/1, hai đối tượng sử dụng súng cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai, gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận nhân dân. Mặc dù thông tin về đặc điểm nhận dạng đối tượng rất hạn chế, phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, có sự đối phó quyết liệt với cơ quan chức năng, song với tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, các lực lượng đã tập trung điều tra, truy xét.

Đến ngày 5/2, công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp chặt chẽ, làm rõ vụ án, bắt giữ thành công 2 đối tượng gây án, thu giữ 4 khẩu súng cùng nhiều vật chứng quan trọng liên quan.

Số tiền mà hai đối tượng cướp ngân hàng.

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị, địa phương trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

Kết quả điều tra, bắt giữ các đối tượng đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Chiến công này còn có ý nghĩa thiết thực, góp phần chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo tiền đề bảo đảm an ninh, an toàn để nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong không khí bình yên, hạnh phúc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang gửi lời chúc mừng và biểu dương các tập thể đã lập thành tích xuất sắc, đồng thời đề nghị Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.