Triệt phá đường dây lừa đảo qua 'app tình cảm', di lý 68 đối tượng từ Campuchia về Việt Nam

TPO - Từ nước ngoài, nhóm đối tượng sử dụng 'app tình cảm' để làm quen, sau đó dụ dỗ các bị hại đầu tư vào các website cờ bạc, tài chính giả chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.

Ngày 6/2, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, đã tổ chức di lý nhóm đối tượng gồm 68 người từ tỉnh Svay Riêng, Campuchia về trụ sở Công an tỉnh Cao Bằng để điều tra, xử lý do có liên quan trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, lợi dụng các “app tình cảm” và mạng xã hội.

Trước đó, ngày 31/1, các lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Tây Ninh thành lập tổ công tác xuất cảnh sang Campuchia, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia cùng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đồng loạt kiểm tra tại tòa nhà V2, khu Hoàng Nam, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng (Vương quốc Campuchia).

Nhóm 68 đối tượng được Công an tỉnh Cao Bằng di lý từ Campuchia về để điều tra về hoạt động lừa đảo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công dân Việt Nam đang hoạt động tại các “công ty” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu; thu giữ 87 máy tính các loại, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội.

Qua công tác trinh sát, Công an tỉnh Cao Bằng xác định các đối tượng sử dụng mạng xã hội và các “app tình cảm” để làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm với bị hại.

Sau đó, nhóm đối tượng dụ dỗ tham gia đầu tư vào các website đánh bạc, website tài chính giả mạo do các đối tượng tự lập ra nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng, tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng 200 tỷ đồng.

Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng chỉ đạo điều tra làm rõ hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng tại Campuchia.

Nhận định đây là đường dây tội phạm có yếu tố xuyên quốc gia, lợi dụng địa bàn Campuchia để hoạt động, bị hại ở nhiều địa phương trong cả nước và cả ở nước ngoài, Công an tỉnh Cao Bằng đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước để đấu tranh, triệt phá thành công.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

