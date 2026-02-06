Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bà 'trùm' điều hành nhóm cho vay lãi nặng ở Hải Phòng

TPO - Từ năm 2023-2025, Phạm Thị Thanh (SN 1969) chỉ đạo đàn em cho Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên và nhiều người khác vay tổng số 338 tỷ đồng với lãi suất cao từ 2.000-4.000 đồng/triệu/ngày.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố bị can Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú tại phường Lê Chân) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, do đó Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng quyết định truy nã nữ bị can này.

pc02tn-37f1507faaea4d1eb424a7402e8cb94f-1320.png
Bị can Phạm Thị Thanh (ảnh nhỏ).

Phạm Thị Thanh là mắt xích quan trọng trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, xảy ra tại Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên, chủ đầu tư Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, nay thuộc phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng.

Trước đó trong khoảng thời gian từ tháng 7-11/2025, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Huy Cường (SN 1973) – nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985) và Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

image3.jpg
Khu vực triển khai Dự án nhà ở Anh Dũng IV, nay thuộc phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng.

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng xác định, trong thời gian từ năm 2023-2025, Phạm Thị Thanh là đối tượng chủ mưu, đứng sau chỉ đạo Phạm Thị Bích Phượng và Phạm Thị Thu Thảo cho Trần Huy Cường và nhiều cá nhân khác vay với lãi suất cao, từ 2.000-4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 73%-146%/năm.

Tổng số tiền nhóm đối tượng cho vay lãi nặng lên tới 338 tỷ đồng, qua đó, thu lợi bất chính trong việc cho vay nặng lãi là hơn 25 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đang tích cực điều tra mở rộng vụ án.

Nguyễn Hoàn
