Tiếp tục điều tra vợ giám đốc công ty hối lộ 4,5 tỷ đồng cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng

Hoàng An
TPO - Bên cạnh việc truy tố bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) và nhóm đồng phạm, cơ quan tố tụng đã bóc tách tài liệu làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn của vợ ông Dân là bà Trịnh Thị Dung.

Vợ Giám đốc Công ty Hoàng Dân mua bán trái phép hóa đơn

Như Tiền Phong đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố các bị can Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ); Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4); Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2) và Lê Văn Hiến (cựu Giám đốc Ban 8) về tội “Nhận hối lộ”.

Bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị truy tố về 3 tội, gồm: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ".

Ngoài ra, 17 bị can khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cáo trạng xác định, người phạm tội xuyên suốt vụ án là Nguyễn Văn Dân cấu kết, thỏa thuận chi tiền cho cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và một số cán bộ thuộc Cục Quản lý xây dựng công trình, để các đối tượng này tác động, chỉ đạo Giám đốc các ban. Đồng thời, Nguyễn Văn Dân thỏa thuận chi tiền để Giám đốc các ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân với liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 dự án (hồ Krông Pách Thượng, hồ Bản Mồng, hồ Bản Lải, hồ Cách Tạng).

Viện Kiểm sát xác định, hành vi của bị can Nguyễn Văn Dân và đồng phạm gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 251 tỷ đồng; đưa hối lộ số tiền 40,2 tỷ đồng.

Trong đó, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận hối lộ của Dân 200.000 USD (tương đương 4,54 tỷ đồng); một số giám đốc ban và cán bộ nhận hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng…

Bên cạnh hành vi của nhóm bị can đã truy tố, Viện Kiểm sát xác định 9 cá nhân là nhân viên kế toán Công ty Hoàng Dân làm theo chỉ đạo, không được hưởng lợi. Quá trình điều tra thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác để làm rõ sai phạm của Nguyễn Văn Dân nên Cơ quan điều tra phân hóa không xử lý hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đối với hai trường hợp tên Nguyễn Tuấn Long và Lê Thị Tuyến (nhân viên hỗ trợ trong việc xây dựng hồ sơ dự thầu); Lê Văn Pháp (lái xe của Nguyễn Văn Dân) được Dân chỉ đạo mang tiền đưa cho một số lãnh đạo các Ban, đồng thời được Dân nhờ đứng tên Giám đốc công ty trong hệ sinh thái. Quá trình điều tra xác định các cá nhân này không biết việc thỏa thuận giữa Dân và chủ đầu tư, không biết đưa tiền mục đích gì, chỉ thực hiện theo chỉ đạo nên không đủ căn cứ xử lý hình sự.

screen-shot-2026-02-05-at-174717.png
Một số bị can trong vụ án.

Riêng trường hợp bà Trịnh Thị Dung (vợ của Nguyễn Văn Dân), Viện Kiểm sát xác định bà không giữ chức vụ trong Công ty Hoàng Dân nhưng có thỏa thuận giá mua hóa đơn và trả tiền mua hóa đơn cho các đối tượng bán hóa đơn và trung gian tại nhiều địa phương.

Cơ quan điều tra đã tách hành vi của bà Trịnh Thị Dung, chuyển cho cơ quan điều tra địa phương xử lý.

Không xử lý nhóm cán bộ trả lại tiền đã nhận

Đối với nhóm thành viên trong các Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định đấu thầu ở các Ban thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư 4 dự án), Viện Kiểm sát cho rằng, khi thực hiện nhiệm vụ họ không tham gia, không biết việc thỏa thuận giữa lãnh đạo với bị can Nguyễn Văn Dân; bên cạnh đó, họ không sai phạm trong hoạt động chấm thầu, có nhận tiền của Nguyễn Văn Dân sau khi trúng thầu nhưng không biết nguồn gốc số tiền và đã nộp lại số tiền nhận, nên không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Kết quả điều tra đến nay, cơ quan tiến hành tố tụng thu giữ tại nhà bị can Nguyễn Văn Dân 175 miếng vàng; kê biên nhiều bất động sản.

Gia đình các bị can, người liên quan cũng tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi trái phép và nộp khắc phục hậu quả hơn 49,3 tỷ đồng.

Để đảm bảo công tác thi hành án, cơ quan tố tụng ngăn chặn giao dịch đối với nhiều tài sản khác đứng tên các bị can.

Hoàng An
