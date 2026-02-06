Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Đà Nẵng: Khởi tố 3 nguyên lãnh đạo huyện vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cũ ( tỉnh Quảng Nam cũ) cùng với nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường và nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện này bị khởi tố “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 5/2, nguồn tin Báo Tiền Phong cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với một số nguyên cán bộ huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc TP. Đà Nẵng) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

1095263221081936964.jpg
Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cùng 2 thuộc cấp. Ảnh Đ.C

Các bị can bị khởi tố gồm: ông Trương Văn Trung, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành; ông Trần Đình Minh, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành; ông Bùi Thiên Năm, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Núi Thành.

Các bị can được áp dụng biện pháp cho tại ngoại, phục vụ công tác điều tra.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các cá nhân trên đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, tham mưu và thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý đất đai, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước và trật tự pháp luật tại địa phương.

Ngoài ra, 3 cá nhân là lãnh đạo Công ty Đại Sơn có liên quan đến vụ việc này cũng đã bị khởi tố về cùng tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Hoài Văn
#Núi Thành #khởi tố #lãnh đạo #đất đai #bị can #điều tra #Đà Nẵng #thiếu trách nhiệm

