Khởi tố 2 lãnh đạo xã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

TPO - Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Yến Dương, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan một dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Sáng 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã thi hành quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can gồm Hà Văn Quý (SN 1971) là Chủ tịch UBND xã Yến Dương, huyện Ba Bể và Hoàng Văn Duẩn (SN 1977) là Phó Chủ tịch UBND xã Yến Dương về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo công an tỉnh Bắc Kạn, với chức trách nhiệm vụ được giao 2 bị can Quý và Duẩn đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án "Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gà thịt thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (năm 2023-2025)" do hợp tác xã Nhung Luỹ có địa chỉ tại xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tổ chức triển khai thực hiện.

Hành vi này đã gây thiệt hại ngân sách nhà nước với tổng số tiền trên 1 tỷ 700 triệu đồng.

Trước đó ngày 11/02/2025, bị can Đinh Tuyết Nhung - Giám đốc Hợp tác xã Nhung Luỹ đã bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Từ năm 2023 đến năm 2024, trong quá trình Hợp tác xã Nhung Lũy tổ chức triển khai Dự án, bị can Đinh Tuyết Nhung đã thực hiện không đúng quy định, lập hồ sơ thanh quyết toán khống gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.