Công an Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn điều động nhiều cán bộ, tiếp nhận nhiệm vụ mới

TPO - Ngày 28/2, Công an tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc sắp xếp bộ máy, công tác cán bộ và tiếp nhận thêm nhiệm vụ theo đề án tinh gọn bộ máy của địa phương đã được thông qua.

Sáng 28/2, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Đại tá Hà Văn Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Theo lãnh đạo công an tỉnh, ngay từ khi Bộ Công an có chủ trương kiện toàn bộ máy, Công an Bắc Kạn đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, khoa học và hoàn thành sớm các nội dung theo sự chỉ đạo của Bộ Công an.

Với việc kiện toàn bộ máy, giải thể công an cấp huyện, Công an tỉnh Bắc Kạn công bố quyết định điều động đối với 50 đồng chí lãnh công an cấp huyện và tương đương, hơn 700 chỉ huy cấp đội và cán bộ chiến sĩ thuộc công an các huyện, thành phố về công tác tại công an các xã, phường, thị trấn, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh theo đề án của Đảng ủy Công an Trung ương.

Các đồng chí được bố trí, điều động phù hợp với nguyện vọng, năng lực, lĩnh vực công tác, phấn khởi, quyết tâm cao nhận nhiệm vụ.

Đến thời điểm này, Công an tỉnh Bắc Kạn cũng đã hoàn thành tiếp nhận 4 nhiệm vụ mới gồm: Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai, quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ các sở ngành.

Bộ máy mới của công an tỉnh Bắc Kạn đi vào hoạt động từ ngày 1/3, đảm bảo công việc liên tục, không bị gián đoạn, không ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp, thực hiện đúng với phương châm “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Chiều 28/2, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Lễ bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước của 4 sở ngành địa phương và công bố Quyết định về công tác tổ chức cán bộ.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành tiếp nhận các nội dung bàn giao 4 nội dung bàn giao của các sở: Thông tin - Truyền thông, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương gồm Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, nhiệm vụ Quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp, nhiệm vụ về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho rằng khi không tổ chức công an cấp huyện, thành phố thì toàn bộ 53 chức năng, nhiệm vụ của công an cấp huyện sẽ chuyển giao cho công an cấp tỉnh và cấp xã. Tinh gọn bộ máy công an địa phương cũng là điều kiện thuận lợi nhất cho tiếp tục bố trí, điều chỉnh lại lực lượng theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở.

“Với tâm thế gương mẫu, tiên phong, đi đầu trong thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về không tổ chức công an cấp huyện, sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương theo hướng tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở” Đại tá Nguyễn Tiến Trung nhấn mạnh.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm 21 Trưởng phòng, 56 Phó Trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Chiều 28/2, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới của công an tỉnh.

Dự hội nghị có ông Đặng Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên, đại diện cấp ủy, chính quyền 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, tập thể Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên và đại diện Công an các đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, đại diện Phòng tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định về việc giải thể 9 đơn vị công an cấp huyện và 70 đơn vị cấp Đội trực thuộc, duy trì các đơn vị cấp Phòng và 1 Đồn Công an Khu công nghiệp Yên Bình.

Tiếp đó, công an tỉnh công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động đối với 8 đồng chí giữ chức vụ Trưởng phòng và tương đương, 44 đồng chí giữ chức vụ phó trưởng phòng và tương đương.

Đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội của Công an huyện, trước mắt toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, hợp đồng lao động về các đơn vị cấp Phòng thuộc công an tỉnh theo hệ lực lượng, giao Thủ trưởng đơn vị duy trì quản lý, điều hành, đảm bảo công việc không bị gián đoạn cho đến khi có chủ trương mới về công tác cán bộ.

Trong thời gian này, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trật tự trên địa bàn các huyện, thành phố vẫn được lực lượng công an duy trì giữ vững ổn định, giao các Phòng thuộc công an tỉnh, công an cấp xã tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để bị ngắt quãng, gián đoạn, không bỏ trống địa bàn, không bỏ sót, bỏ lọt vụ việc, đối tượng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận biểu dương tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức của của Công an tỉnh Thái Nguyên và đánh giá cao những thành tích, kết quả của công an cấp huyện trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội hơn 70 năm qua.

Đồng chí đề nghị Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng chức năng, công an các xã, phường, thị trấn sớm ổn định tổ chức bộ máy, khẩn trương tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ, trụ sở, hồ sơ, tài liệu, phương tiện, thiết bị theo quy định để đảm bảo công việc được thông suốt, không bị ngắt quãng, duy trì tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.