Bắt 'trùm' cho vay nặng lãi ở Hải Phòng

TPO - Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, ở phường Hồng Bàng, Hải Phòng) vừa bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi cho Tổng giám đốc Công ty Thủy Nguyên và nhiều người khác vay hơn 338 tỷ đồng với lãi suất cao từ 73-146%/năm.

Ngày 19/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, ở phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Bị can Phượng là mắt xích quan trọng trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên (Công ty Thủy Nguyên).

Trước đó, Công an TP Hải Phòng tiếp nhận đơn của các hộ dân tố Công ty Thủy Nguyên – chủ đầu tư Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (quận Dương Kinh cũ), nay là phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Tháng 7/2025, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Huy Cường (SN 1973) – nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy Nguyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mở rộng vụ án, tháng 8/2025, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, ở phường Lê Chân) về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Khu vực dự án nhà ở Anh Dũng IV, thuộc phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng).

Cảnh sát bước đầu xác định, thời gian là đại diện pháp luật của Công ty Thủy Nguyên, Trần Huy Cường đã làm thủ tục đề nghị Sở TN&MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất trong dự án đứng tên công ty.

Trong đó, một số thửa đất đã được sang tên cho các hộ dân, còn lại đa số “sổ đỏ” vẫn mang tên sở hữu là Công ty Thủy Nguyên.

Tuy nhiên, Trần Huy Cường đã mang sổ đỏ đi thế chấp tại ngân hàng để vay vốn cho công ty hoặc làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn hoặc làm hợp đồng chuyển nhượng cho một số cá nhân khác nhằm trả nợ các khoản vay.

Đến nay, tổng dư nợ tại các ngân hàng mà Cường vay vốn khoảng 910 tỷ đồng. Cường còn sử dụng nhiều công ty con thế chấp 205 sổ đỏ tại các thửa đất thuộc dự án trên để vay vốn.

Cảnh sát cũng xác định, tổng số tiền mà các hộ dân mua đất của Công ty Thủy Nguyên (F0) đối với các thửa đất do Cường thế chấp ngân hàng hơn 85,6 tỷ đồng.

Bị can Trần Huy Cường và Phạm Thị Thu Thảo.

Do khoản nợ lớn, Trần Huy Cường đã vay tiền của một số cá nhân với lãi suất cao để đáo hạn các khoản vay ngân hàng, trong đó có Phạm Thị Thu Thảo.

Theo cơ quan điều tra, từng công tác trong ngành ngân hàng nên Thảo quen biết với nhiều khách có nhu cầu vay vốn để đáo nợ.

Thảo được Phượng trao đổi, thỏa thuận về việc dùng tiền của Phượng và một số người khác cho khách vay tiền để lấy lãi cao. Còn Thảo phụ trách giới thiệu và làm thủ tục để đảm bảo việc trả nợ của khách.

Lợi dụng khách trong tình trạng khó khăn, nhu cầu vay vốn cấp bách, Thảo và Phượng đã ép buộc khách phải ký kết thỏa thuận về lãi suất cao gấp hàng chục lần so với lãi ngân hàng.

Bị can Phạm Thị Bích Phượng.

Từ cuối năm 2023 đến nay, nhóm Thảo và Phượng đã cho Trần Huy Cường và nhiều nhóm khách hàng vay tổng số hơn 338 tỷ đồng, với lãi 2.000-4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 73-146%/năm).

Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính trong việc cho vay nặng lãi là hơn 10,7 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.